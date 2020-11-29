“شاهد” مفتي السلطان علي جمعة: لا يجوز الزواج من المرأة التي تقول “آه يا ظهري” حين تقترب منها!

أثار مفتي مصر الأسبق الشيخ علي جمعة المحسوب على نظام مبارك ومن بعده السيسي، جدلاً واسعاً من جديد بتحديد صفات الزوجة التي يجب على الرجل الارتباط بها.

وقال علي جمعة خلال لقاء ببرنامج “من مصر”، المذاع على شاشة قناة ” ” cbcإن السيدة مهمتها تدبير الحياة المنزلية، لكن هناك الكثير من الصفات تظهر في المرأة التي كانوا يعلمونها منذ الطفولة.

وأضاف جمعة أنه يجب على الرجل ألا يتزوج المرأة “الحداقة” التي ترغب في تقليد جيرانها، و”الشداقة”، التي تتحدث دائما بحديث غير مفيد، وهو ما نجده الآن في “الشات” بحسب تعبيره.

ودعا إلى تجنب المرأة “الحنانة”، التي تحن إلى أهلها بشكل مستمر وزائد على اللزوم، و”الأنانة” هي التي ترغب العيش في جزر منفصلة، التي كلما اقترب منها زوجها تقول لها “أه يا ظهري أه يا رجلي”، وهو نوع من أنواع الظلم، ويجب أن يكون هناك عدالة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات جمعة بالسخرية، مؤكدين أنهم اعتقدوا أنه يمزح، فكتب أحدهم: ” اعتقدتها مزحة، وتبين أنه يقول هذا حقاً”.

افتكرتها قلشة

طلع الراجل بيقول كده فعلا

"ويجب على الرجل تجنب المرأة الحنانة،التي تحن إلى أهلها بشكل مستمر وزائد ع اللزوم، والأنانة هي التي ترغب العيش في جذر منفصلة،التي كلما اقترب منها زوجها تقول لها أه يا ظهري أه يا رجلي، وهو نوع من أنواع الظلم، ولابد أن يكون هناك عدالة" https://t.co/wLt0MrF5lo — iman elmasri (@imanelmasri) November 29, 2020

وسخر آخر قائلاً: “وكيف علمت أنت أنها أنانة؟ من آخ يا ظهري، ماهذا الغباء؟”.

احيه ..و دي عرفت منين انها انانية من اه يا ضهري؟؟؟..يخرب بيت كده https://t.co/ifJc5VyfdY — ممكن نلاقي حاجه صح🇪🇬🇪🇬 (@NivoDoc) November 29, 2020

وأحرجه آخر بالسؤال: “كيف نعرفها، هل نأخذ المرأة شهراً تحت التجربة يا سعادة المفتي، ثم نعقد عليها؟”.

يعني اشلون يعرفها يا فندم

يعني ياخذها شهر تحت التجربه يا سعادة المفتي وبعدين يعقد عليها https://t.co/jCBoFVZGU9 — عاشق الوطن (@3ashgalwatan9) November 28, 2020

وتساءل مُغرد: ” ماذا لو كان ظهرها حقاً يؤلمها؟ ماذا نفعل حينها ياعلي كفتة؟”.

طب ولو كان ضهرها بيوجعها بجد ..نعمل ايه ياعلى كوفتة https://t.co/JQ9ZihzD6h — عاوز حقى (@awez7aqi20) November 28, 2020

وطالبه آخر ساخراً بفتوى تبيح تصنيع نساء آليات مبرمجات حسب حاجة الزبون حتى لا تغضب السماوات و الأرض لغضب الذكر، بحسب تعبيره.

في إنتظار فتوي تبيح تصنيع نساء آليات مبرمجات حسب حاجة الزبون حتي لا تغضب السماوات و الأرض لغضب الذكر https://t.co/ZwF5YAl1OD — Κρέμ (@Krypton_436) November 29, 2020

ودائماً ما يثير علي جمعة الجدل بفتاويه التي يتعمد وضعها في إطار غير صحيح لإثارة الجدل رغم أنها قد تكون مقبولة شرعا، فقد أفتى في وقت سابق أن الإفطار على خمر لا يبطل الصيام، لافتا إلى إن الدين يحرم المعصية ولا يربطها بالعبادة، وإن شرب الخمر إثم لكنه لا يبطل الصوم.

يشار إلى أن علي جمعة أثار ضجة قبل أشهر بترويجه لشائعات متداولة بشأن كورونا عن أن “إطلاق آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس (%G) قد هيأ الأجواء لتفشي الوباء”، ونفت منظمة الصحة العالمية وخبراء، صحة تلك المزاعم أكثر من مرة.

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