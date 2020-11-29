علي جمعة
علي جمعة
الهدهد

“شاهد” مفتي السلطان علي جمعة: لا يجوز الزواج من المرأة التي تقول “آه يا ظهري” حين تقترب منها!

كتب Author 2
0

أثار مفتي الأسبق الشيخ المحسوب على نظام ومن بعده ، جدلاً واسعاً من جديد بتحديد صفات الزوجة التي يجب على الرجل الارتباط بها.

 

وقال علي جمعة خلال لقاء ببرنامج “من مصر”، المذاع على شاشة قناة ” ” cbcإن السيدة مهمتها تدبير الحياة المنزلية، لكن هناك الكثير من الصفات تظهر في المرأة التي كانوا يعلمونها منذ الطفولة.

 

وأضاف جمعة أنه يجب على الرجل ألا يتزوج المرأة “الحداقة” التي ترغب في تقليد جيرانها، و”الشداقة”، التي تتحدث دائما بحديث غير مفيد، وهو ما نجده الآن في “الشات” بحسب تعبيره.

 

ودعا إلى تجنب المرأة “الحنانة”، التي تحن إلى أهلها بشكل مستمر وزائد على اللزوم، و”الأنانة” هي التي ترغب العيش في جزر منفصلة، التي كلما اقترب منها زوجها تقول لها “أه يا ظهري أه يا رجلي”، وهو نوع من أنواع الظلم، ويجب أن يكون هناك عدالة.

 

وتفاعل رواد الاجتماعي مع تصريحات جمعة بالسخرية، مؤكدين أنهم اعتقدوا أنه يمزح، فكتب أحدهم: ” اعتقدتها مزحة، وتبين أنه يقول هذا حقاً”.

 

وسخر آخر قائلاً: “وكيف علمت أنت أنها أنانة؟ من آخ يا ظهري، ماهذا الغباء؟”.

 

وأحرجه آخر بالسؤال: “كيف نعرفها، هل نأخذ المرأة شهراً تحت التجربة يا سعادة ، ثم نعقد عليها؟”.

 

وتساءل مُغرد: ” ماذا لو كان ظهرها حقاً يؤلمها؟ ماذا نفعل حينها ياعلي كفتة؟”.

 

 

وطالبه آخر ساخراً بفتوى تبيح تصنيع نساء آليات مبرمجات حسب حاجة الزبون حتى لا تغضب السماوات و الأرض لغضب الذكر، بحسب تعبيره.

 

 

ودائماً ما يثير علي جمعة الجدل بفتاويه التي يتعمد وضعها في إطار غير صحيح لإثارة الجدل رغم أنها قد تكون مقبولة شرعا، فقد أفتى في وقت سابق أن لا يبطل الصيام، لافتا إلى إن الدين يحرم المعصية ولا يربطها بالعبادة، وإن شرب الخمر إثم لكنه لا يبطل الصوم.

 

 

يشار إلى أن علي جمعة أثار ضجة قبل أشهر بترويجه لشائعات متداولة بشأن كورونا عن أن “إطلاق آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس (%G) قد هيأ الأجواء لتفشي الوباء”، ونفت منظمة الصحة العالمية وخبراء، صحة تلك المزاعم أكثر من مرة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

كما فعل السيسي في مصر.. هل يخدع حاكم دبي الذي فضحته الأميرة هيا عالميا بايدن بهذا…

حياتنا

جينيفر لوبيز عارية تماما في أحدث أعمالها.. قررت اتباع الإثارة الجنسية بعد تقدمها في…

الهدهد

سرية جلسة التصويت على موازنة سلطنة عُمان تثير جدلاً واسعاً وهذا ما قاله كاتب عُماني…

الهدهد

أرفض ما تفرضه منظمة “الكحة” العالمية.. الكويتية صفاء الهاشم تنفجر غاضبة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.