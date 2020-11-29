فيما تتورط دولٌ خليجية في حروبٍ لا طائل منها وعادت عليها بالويلات، حصلت سلطنة عمان للمرة الثامنة على التوالي على درجة “صفر إرهاب”، وفق المؤشر العالمي للإرهاب في العالم 2020م الذي صدر في نوفمبر الجاري.

وتُمثّل الدرجة التي تحافظ عليها سلطنة عمان منذ أول إصدار للمؤشر في 2012م ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية، بحسب التقرير الصادر عن معهد “الاقتصاد والسلام”.

وقال المؤشر إن الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب هي: أفغانستان والعراق ونيجيريا وسوريا

والصومال واليمن وباكستان والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية والفلبين.

وسجل التراجع الأكبر في أفغانستان ونيجيريا مع أنهما البلدان الوحيدان اللذان سقط فيهما أكثر من

ألف قتيل في أعمال إرهابية خلال السنة.

وجاء في بيان للمؤشر “تبقى حركة طالبان المجموعة الإرهابية الأكثر حصدا للأرواح العام 2019 مع أن الحصيلة المنسوبة إليها تراجعت بنسبة 18 في المئة. أما تنظيم الدولة الإسلامية فقد استمرت قوته ونفوذه بالتراجع بعد نهاية دولة “الخلافة” التي أعلنها العام 2019.

وأوضح المؤشر “للمرة الأولى منذ بدأ التنظيم نشاطه، كان مسؤولا عن أقل من ألف قتيل خلال سنة”.

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