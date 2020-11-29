“ان كيدهن عظيم”.. “شاهد” مودل سعودية تنفجر غضباً في وجه بدور البراهيم:” ألم تشبعي أزواج”!

استمراراً لمسلسل “الوقاحة” العلنية، طالبت مشهورة “سناب شات” السعودية “آش”، مواطنتها خبيرة التجميل بدور البراهيم، الابتعاد عن مشهور السوشيال ميديا السعودي أيضاً عبدالرحمن المطيري، لأنها تحبه.

وقالت “آش” بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: “بكل صراحة، أنا أحب عبدالرحمن المطيري، عبدالرحمن أنا أحبك، لا تتزوج الشحرورة بدور، أريد أن أتزوجك”.

وهاجمت “آش” بدور البراهيم بالقول: “تعالي هنا يا أم رأس، ألم تشبعي ملايين من مفرق رأسك؟ ألم تشبعي زواجات، هل تريدين أن تصبحي صباح النسخة الخليجية؟ تركتي جميع الرجال وذهبتي إلى عبدالرحمن المطيري، أرجوك عبدالرحمن ألا تتزوجها”.

وتصدر الشجار “التريند” على “تويتر” عبر هاشتاج #هوشه_Ash_وبدور_البراهيم، والذي سخر خلاله المتابعون من جرأة ووقاحة “آش”، والتي عُرفت بجرأتها الكبيرة وتعريها الدائم، بينما عبدالرحمن المطيري مُلتزم دينياً حسب تعبيرهم.

واتهمها آخرون بمحاولة التسلق على ظهور مشاهير آخرين خاصة أنها ليست معروفة بقدرهم.

#هوشه_ash_وبدور_البراهيم تفشلت وأنا مالي دخل — سديم الحربي (@sdaim111) November 30, 2020

#هوشه_ash_وبدور_البراهيم

هوشه ع ادمي ليته يستاهل

والله حتى شعري فيه كثير

قالت تبيه المخفه الي فشلتنا

وليتها ماقالت وقفلت بؤها الكبير #ديوان_الشاعره_سلحوفه — 𝚒 𝚊𝚖 𝚊🐢 (@rrtt0i) November 30, 2020

الله يعينك ي عبدالرحمن اذن من طين واذن من عجين الين يخلصون هوشاتهم #هوشه_ash_وبدور_البراهيم — قلـــــــب مُرهـــق🥀 (@gs4044sg) November 30, 2020

لاتشتكون من سخافة المشاهير وتدني فكرهم وثقافتهم واستخفافهم بعقولكم، أنتم من صنعهم وهذه بضاعتكم ردت إليكم.💔 #هوشه_ash_وبدور_البراهيم — (•‿•) (@has7714141) November 30, 2020

لاحول ولاقوة الا بالله ياناس لاتكتبون شي بخصوص مواضيع زي كذا تفاهات ياعرب هذولا يبحثون عن شهره لاتعطونهم اي اهميه #هوشه_ash_وبدور_البراهيم — ؟ (@3fqlXtK7lOhpn9B) November 30, 2020

هذا وقد تصدرت بدور البراهيم “التريند” قبل أيام، وذلك بعد وصلة غزل علنية بينها وبين عبدالرحمن المطيري.

ونشرت بدور البراهيم فيديو عبر “سناب شات” قالت فيه إن عبدالرحمن المطيري أوسم شاب خليجي، مضيفة: “بالنسبة لي أوسم شاب خليجي في السوشيال ميديا شكل ومحتوى وأخلاق، وابتسامته جميلة، وأنظر له كأخ فقط، ولو أكون لجنة تحكيم سأختار عبد الرحمن المطيري”.

من جهته، علق المطيري على “غزل” بدور، وقال إنه سيدفع 20 ألف ريال مهرا لها، بعد أن قال له أحد أصدقائه أن مهرها 2 مليون ريال سعودي.

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وغضبت البراهيم من تعليق المطيري وطالبته بألا يجعلها مادة للسخرية بين مُتابعيه. مؤكدة أنها لا تفكر بالزواج، وأن مهر المليونين لا صحة له من الأساس.

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