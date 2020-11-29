المودل آش وبدور البراهيم
المودل آش وبدور البراهيم
Videoحياتنا

“ان كيدهن عظيم”.. “شاهد” مودل سعودية تنفجر غضباً في وجه بدور البراهيم:” ألم تشبعي أزواج”!

كتب وطن
0

استمراراً لمسلسل “الوقاحة” العلنية، طالبت مشهورة “سناب شات” ”، مواطنتها خبيرة التجميل ، الابتعاد عن مشهور السوشيال ميديا السعودي أيضاً ، لأنها تحبه.

 

وقالت “آش” بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: “بكل صراحة، أنا أحب عبدالرحمن المطيري، عبدالرحمن أنا أحبك، لا تتزوج الشحرورة بدور، أريد أن أتزوجك”.

 

وهاجمت “آش” بدور البراهيم بالقول: “تعالي هنا يا أم رأس، ألم تشبعي ملايين من مفرق رأسك؟ ألم تشبعي زواجات، هل تريدين أن تصبحي صباح النسخة الخليجية؟ تركتي جميع الرجال وذهبتي إلى عبدالرحمن المطيري، أرجوك عبدالرحمن ألا تتزوجها”.

 

 

وتصدر الشجار “التريند” على “تويتر” عبر هاشتاج #هوشه_Ash_وبدور_البراهيم، والذي سخر خلاله المتابعون من جرأة ووقاحة “آش”، والتي عُرفت بجرأتها الكبيرة وتعريها الدائم، بينما عبدالرحمن المطيري مُلتزم دينياً حسب تعبيرهم.

 

واتهمها آخرون بمحاولة التسلق على ظهور مشاهير آخرين خاصة أنها ليست معروفة بقدرهم.

 

هذا وقد تصدرت بدور البراهيم “التريند” قبل أيام، وذلك بعد وصلة غزل علنية بينها وبين عبدالرحمن المطيري.

 

ونشرت بدور البراهيم فيديو عبر “سناب شات” قالت فيه إن عبدالرحمن المطيري أوسم شاب خليجي، مضيفة: “بالنسبة لي أوسم شاب خليجي في السوشيال ميديا شكل ومحتوى وأخلاق، وابتسامته جميلة، وأنظر له كأخ فقط، ولو أكون لجنة تحكيم سأختار عبد الرحمن المطيري”.

 

 

من جهته، علق المطيري على “غزل” بدور، وقال إنه سيدفع 20 ألف ريال مهرا لها، بعد أن قال له أحد أصدقائه أن مهرها 2 مليون ريال سعودي.

 

 

 

وغضبت البراهيم من تعليق المطيري وطالبته بألا يجعلها مادة للسخرية بين مُتابعيه. مؤكدة أنها لا تفكر بالزواج، وأن مهر المليونين لا صحة له من الأساس.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

السعودية لم تعد تهتم بالفلسطينيين.. صحيفة تكشف: الأسرة الحاكمة في الرياض وصلت إلى هذه…

تقارير

لن يذهب إلى محمد بن زايد .. “كوشنر” في الدوحة والرياض و”وول ستريت…

الهدهد

“شاهد” تركي آل الشيخ يسجد شكرا.. هذا ما حدث وجعله يبكي وأصبح مستعدا…

الهدهد

بعد فضيحة “ما خفي أعظم”.. قضاء الإمارات يصدر حكما ضد وزير العمل السعودي…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.