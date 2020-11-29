“الغدر يسري في دم ابن زايد”.. تقرير للاستخبارات السعودية يكشف غدر الشيطان بـ ابن سلمان

كشف مغرد شهير، تفاصيل تقرير خطير رفعته الاستخبارات السعودية في اليمن إلى ولي العهد محمد بن سلمان، كاشفاً عن غدر الشيطان محمد بن زايد بالسعوديين والتلاعب بهم في حرب اليمن.

وقال المغرد القطري “بوغانم” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن تقرير الاستخبارات السعودية كشف عن أن الإمارات باتت تخطئ بشكل متعمد في احداثياتها الميدانية مما جعل القوات السعودية تستهدف حلفائها ورجال القبائل الموالين لها، حتى باتت القيادات العليا السعودية منزعجه من هذا الأمر”.

وأضاف بوغانم: ” الاستخبارات السعودية أكدت أن الاستخبارات الإماراتية ترسل احداثيات لمواقع لحزب الإصلاح والقبائل على أنها مواقع للحوثيين، مما جعلنا نخسر مواقع ومواقف القبائل الموالية لنا”، مشيراً إلى أنه رفع كتاب يتضمن فصل غرفة العمليات المشتركة بين الجيش السعودي والاماراتي بسبب تعمد الجيش الإماراتي.

الاستخبارات السعوديه ..

الاستخبارات الاماراتيه ترسل احداثيات

لمواقع لحزب الاصلاح والقبائل على انها

مواقع للحوثيين .. مما جعلنا نخسر مواقع

ومواقف القبائل الموالية لنا ..

حتى رفع كتاب يتضمن فصل

غرفة العمليات المشتركه بين

الجيش السعودي والاماراتي

بسبب تعمد الجيش الاماراتي — بوغانم (@abughanim73) November 28, 2020

وأكمل المغرد القطري: ” الاستخبارات السعودية رفعت تقريرها منذ شهر أكتوبر لمكتب بن سلمان دون ان يكون هناك رد أو تعليمات للجيش السعودي أو فصل غرفة العمليات المشتركة، مما يصعب الوضع الميداني في اليمن”.

الاستخبارات السعوديه ..

رفعت تقريرها منذ شهر اكتوبر

لمكتب بن سلمان دون ان يكون هناك رد

او تعليمات للجيش السعودي

او فصل غرفة العمليات المشتركه

مما يصعب الوضع الميداني في اليمن .. — بوغانم (@abughanim73) November 28, 2020

واستكمل: “رأيي الشخصي توقيت التقرير غريب للغاية احنا كمغرديين عاديين كنا نكرر هالكلام ونقوله ان الاماراتيين لايؤتمن جانبهم والحين عقب 5 سنين يطلع هالكلام وين الاستخبارات السعودية ما رفعت تقريرها من قبل ..؟؟ وليش سربت التقرير الآن للاعلام ..؟؟ وما الهدف من وراء التسريب ..؟؟”.

رأيي الشخصي ..

توقيت التقرير غريب للغايه

احنا كمغرديين عاديين كنا نكرر هالكلام

ونقوله ان الاماراتيين لايؤتمن جانبهم

والحين عقب 5 سنين يطلع هالكلام

وين الاستخبارات السعوديه

مارفعت تقريرها من قبل ..؟؟

وليش سربت التقرير الآن للاعلام ..؟؟

ومالهدف من وراء التسريب ..؟؟ — بوغانم (@abughanim73) November 28, 2020

وأضاف: ” وماذا عن الملفات الاخرى المشتركة بين السعودية والامارات ..؟؟ وهل السعودية بعد تسريب هذا التقرير تقدر تسوي شي ولا بتم مثل عادتها خاضعه للامارات..؟؟ الخلاصه .. ما زلت أكرر محمد بن سلمان دجاجه ما يمتلك أي قرار قدام بن زايد”.

وماذا عن الملفات الاخرى المشتركه

بين السعوديه والامارات ..؟؟

وهل السعوديه بعد تسريب هذا التقرير

تقدر تسوي شي ولا بتم مثل عادتها

خاضعه للامارات..؟؟

الخلاصه ..

مازلت اكرر محمد بن سلمان دجاجه

مايمتلك اي قرار قدام بن زايد .. — بوغانم (@abughanim73) November 28, 2020

هذا وتفاقمت خلافات خفية داخل المراكز الاستخباراتية، بين السعودية والإمارات، على خلفية الحرب الدائرة في اليمن منذ 2015، واستخدام أبوظبي نفوذها في التحالف لتصفية معارضيها من اليمنيين.

وحسب موقع “الخليج أونلاين”، فإن معلومات أمنية تحدثت عن رفع قيادة القوات السعودية المنضوية ضمن التحالف العربي في اليمن، تقارير تدعو لإعادة ترتيب صلاحيات المراكز الاستخباراتية التابعة للدول المشاركة في التحالف وبشكل رئيس مع دولة الإمارات.

وكشفت التقارير التي رفعت في شهر أكتوبر الماضي من قبل ضباط سعوديين، عن خلافات واسعة وتضارب في التنسيق بين جهاز الاستخبارات السعودي ونظيره الإماراتي “أدى الى تراجع دقة العمليات العسكرية التي تستهدف مليشيا الحوثيين في اليمن”.

ومن بين تلك المعلومات، “طلب العميد في الجيش السعودي، عبد الرحمن مسعودي، بشكل رسمي من قيادة وزارة الدفاع والتي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، ضرورة البدء بفصل النشاط الاستخباراتي السعودي عن النشاط الاستخباراتي الإماراتي.

و”مسعودي” هو أحد ضباط جهاز الاستخبارات السعودي المشاركين في الفريق الاستخباراتي في اليمن، وأحد الذين أشرفوا على إعداد التقارير المرفوعة.

وأشارت المعلومات التي حصل عليها “الخليج أونلاين”، إلى أن الضابط السعودي أوضح في إحدى تقاريره المرفوعة إلى المكتب الخاص لبن سلمان، أن جهاز الاستخبارات الإماراتي “بدأ يتعمد تمرير معلومات للتحالف العربي تفيد بوجود مواقع لتنظيمات إرهابية”.

وأضافت: “عقب تعامل التحالف مع هذه المواقع وفقاً للمعلومات والإحداثيات الواردة من قبل الطرف الإماراتي، تبيّن أنها مواقع تابعة للجيش اليمني”.

ووفقاً للتقارير المرفوعة من قبل جهاز الاستخبارات السعودي، “تم الحصول على معلومات تفيد بأن جهاز الاستخبارات الإماراتي يتعمد تضليل القوات العسكرية، لا سيما الجوية منها بهدف تصفية تشكيلات ومجموعات منضوية ضمن الجيش اليمني”.

وأشار الضابط السعودي مسعودي في التقرير، إلى أن المجموعات التي تم استهدافها من قبل سلاح الجو في التحالف “شملت وحدات قتالية قبلية، ومن خلال النشاط الاستخباراتي تبيّن أنها من الجموع العسكرية المناوئة لدولة الإمارات في اليمن”.

الجدير ذكره، أن السعودية تقود تحالفاً عسكرياً يضم دولاً عربية بينها الإمارات، ويدعم منذ 2015 القوات الحكومية اليمنية ضد الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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