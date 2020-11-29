الجثة التي عثر عليها داخل حقيبة في مكة المكرمة تعود لهذه السيدة .. تفاصيل جديدة

كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية في السعودية هوية السيدة التي عثر عليها داخل حقيبة ملقاة على الأرض في منطقة مكة المكرمة .

وتبين أن المتوفاة مقيمة من الجنسية الإندونيسية تبلغ من العمر (24 عاماً)، وقد أبلغ كفيلها عن تغيبها عن العمل.

واستلمت النيابة العامة بمكة المكرمة أوراق القضية لإكمال التحقيقات لكشف أسباب الوفاة بحكم الاختصاص، وفقا لصحيفة ”سبق“ السعودية.

وكان سعودي أبلغ الجهات الأمنية، عن عثوره أثناء التنزه عند مروره بالمشاعر المقدسة على حقيبة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، واشتباهه فيها، وعند تحققه مما بداخلها عُثر على المرأة متوفاة.

وفي سياق آخر، شهدت محافظة القنفذة بمكة أيضاً جريمة قتل بشعة هزت البلاد أول أمس الخميس. راح ضحيتها أربعة أشخاص من أسرة واحدة “رجل وثلاث نساء”؛ اثنتان منهن شقيقتا الجاني، بينما الرجل والمرأة الآخران من أبناء عمه.

وتم ضبط الجاني، الذي كان قد فرّ الى جهة غير معلومة بعد ارتكابه الجريمة، بمشاركة شقيق له.

وتمثّلت جريمة القتل في قيام الجاني بقتل ابن عمه بمقر عمله؛ حيث يعمل حارساً لمدرسة بنات، عندما باغته بعدد من الطلقات النارية من سلاح رشاش، ثم ذهب إلى منزل شقيقاته وأمطرهن بوابل الرصاص أمام أطفالهن، وانتقل إلى منزل ابنة عمه المُسِنّة وألحقها بهم، ثم لاذ بالفرار.