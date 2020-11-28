موقع أمريكي يكشف تفاصيل شراء الأمير المراهق محمد بن سلمان شركة ألعاب فيديو يابانية!

كشف موقع ” The Gamer” الامريكي، تفاصيل صفقة أقدم عليها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشراء جزءاً من شركة تطوير الألعاب اليابانية SNK، في صفقة لعلها أغرب ما تفاجئنا به سنة 2020.

الموقع الأمريكي نقل عن موقع Jjigae Speed الياباني المهتم بألعاب الفيديو القتالية، أن شركة SNK قد وافقت على استحواذ شركة EGDC السعودية -التي يمتلكها بالكامل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان- على أسهم تقدَّر بقيمة 19.5 مليار ين ياباني.

بذلك تحصل الشركة السعودية وبن سلمان على 33% من أسهم الشركة اليابانية SNK، التي أطلقت سلسلة ألعاب King of Fighters، وSamurai Showdown، وغيرهما من ألعاب الآركيد الكلاسيكية (التي تعمل باستخدام النقود المعدنية في الأماكن العامة).

رغم أن ذلك النصيب من الأسهم لا يمثّل حصة الأسد في الشركة اليابانية، فإنه يكفي لفرض نفوذ ولي العهد السعودي على أعمال شركة SNK.

لكنها ليست فريدة من نوعها..

الموقع الأمريكي أشار إلى أن هذه الصفقة لن تكون سابقة فريدة من نوعها؛ فحسبما أفاد موقع 4gamer، كان لمحمد بن سلمان يد في إعداد الشخصية “نجد” في لعبة القتال King of Fighters XIV.

في عام 2018، وقّعت شركتا SNK وManga Productions عقد شراكة لتنظيم مسابقة للمعجبين تهدف إلى ابتكار شخصيات للعبة King of Fighters XIV. وكان ذلك بالتزامن مع استحواذ شركة MiSK Foundation، المملوكة بالكامل للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، على شركة Manga Productions.

كما فازت شخصية “نجد”، وهي سيدة سعودية تدرس بالجامعة صباحاً وتعمل على إنفاذ القانون في المساء، بسهولة في المنافسة، وحصلت على ساحتها الخاصة في اللعبة باسم “الرياض”، العاصمة السعودية وموطن ولي العهد.

سواء كان محمد بن سلمان مسؤولاً عن إدراج شخصية “نجد” في اللعبة القتالية أو لم يكن، يتضح اهتمام بن سلمان بالاستثمار في شركة SNK. هل يُعزى السبب إلى تمتّع بن سلمان بألعاب الآركيد في طفولته، وقد صار الآن ولي عهد إحدى أغنى البلدان على وجه الأرض، ويريد استعادة بعض أجواء طفولته؟

ربما، وربما أيضاً يكون راغباً في تنويع محفظته الاقتصادية.

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