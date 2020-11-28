ما الذي يجري في مكة المكرمة.. هذا ما عثر عليه سعودي داخل حقيبة وأثار موجة رعب كبيرة!

عثر مواطن سعودي على حقيبة كبيرة ملقاة على الأرض أثناء تنزهه في المشاعر المقدسة المحيطة بمكة المكرمة، واشتبه بها وكانت المفاجأة حين قرر فتحها ليجد داخلها جثة امرأة متوفاة، فقام بإبلاغ الجهات الأمنية في مكة.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، باشرت الأدلة الجنائية والجهات المختصة والطبيب الشرعي بشرطة العاصمة المقدسة التحقيقات.

وانتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ للكشف عن الحالة، فيما فتحت شرطة العزيزية تحقيقًا موسعًا

لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها بحكم الاختصاص.

وفي سياق آخر، شهدت محافظة القنفذة بمكة أيضاً جريمة قتل بشعة هزت البلاد أول أمس الخميس. راح ضحيتها أربعة أشخاص من أسرة واحدة “رجل وثلاث نساء”؛ اثنتان منهن شقيقتا الجاني، بينما الرجل والمرأة الآخران من أبناء عمه.

وتم ضبط الجاني، الذي كان قد فرّ الى جهة غير معلومة بعد ارتكابه الجريمة، بمشاركة شقيق له.

وتمثّلت جريمة القتل في قيام الجاني بقتل ابن عمه بمقر عمله؛ حيث يعمل حارساً لمدرسة بنات، عندما باغته بعدد من الطلقات النارية من سلاح رشاش، ثم ذهب إلى منزل شقيقاته وأمطرهن بوابل الرصاص أمام أطفالهن، وانتقل إلى منزل ابنة عمه المُسِنّة وألحقها بهم، ثم لاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على شقيق الجانب المشارك في الجريمة، في الحال.

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