منطقة الكرادة
منطقة الكرادة
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“لبيك يا زهراء”.. “شاهد” ماذا حدث للنساء داخل مركز “مساج” في العراق وأثار ضجة واسعة!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُوثق لحظة قيام عدد من عناصر حركة “” بالعراق، باقتحام فندق “” في بوسط العاصمة بغداد.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة اقتحام عناصر “ربع الله” لمركز المساج داخل الفندق، وبدأوا بضرب النساء والعاملين بالهراوات، مرددين هتافاً “لبيك يا زهراء”.

 

ويظهر عناصر “ربع الله” بفيديو آخر وهو يجرون العاملات إلى الخارج وينهالوا عليهن بالضرب.

 

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مابين مؤيد لهذا التصرف، من مُنطلق أن تلك المراكز مخصصة للدعارة والرذيلة والفسوق، ومابين رافض لهذا التشدد الذي أعاد للأذهان تصرفات “الدواعش” أثناء فرض سيطرتهم على مناطق واسعة في البلاد.

 

 

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هذ ولم تُصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي حول الهجوم الذي قامت به عناصر “ربع الله”. والتي ظهرت حديثاً على الساحة العراقية.

 

والجدير بالذكر أن حركة “ربع الله” ظهرت سابقاً بشكل بارز خلال اقتحام مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد، احتجاجاً على انتقاد القيادي في الحزب هوشيار زيباري الفصائل الموالية لإيران
في العراق.

 

كما تردد اسمها في اقتحام مقر قناة تلفزيونية في أغسطس الماضي. وبعض هجمات الكاتيوشا التي حاولت استهداف مواقع تضم جنودا أميركيين في البلاد، أو حتى السفارة الأميركية في العاصمة.

 

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