“لبيك يا زهراء”.. “شاهد” ماذا حدث للنساء داخل مركز “مساج” في العراق وأثار ضجة واسعة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُوثق لحظة قيام عدد من عناصر حركة “ربع الله” بالعراق، باقتحام فندق “جبل بيروت” في منطقة الكرادة بوسط العاصمة بغداد.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة اقتحام عناصر “ربع الله” لمركز المساج داخل الفندق، وبدأوا بضرب النساء والعاملين بالهراوات، مرددين هتافاً “لبيك يا زهراء”.

الفيديو قبل قليل في بغداد !! pic.twitter.com/cIyfJ7GGYu — موسى جواد – Mousa Jawad (@mousajawad01) November 26, 2020

ويظهر عناصر “ربع الله” بفيديو آخر وهو يجرون العاملات إلى الخارج وينهالوا عليهن بالضرب.

المجموعة التي تطلق على نفسها ربع الله، تنهال بالضرب الجناعي على عاملتين كانتا داخل مركز مساج شيلان الذي داهمته هذه القوة. pic.twitter.com/LZWyOTzaBG — Noor Mytham ALqaissi (@nooraqaissi) November 26, 2020

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مابين مؤيد لهذا التصرف، من مُنطلق أن تلك المراكز مخصصة للدعارة والرذيلة والفسوق، ومابين رافض لهذا التشدد الذي أعاد للأذهان تصرفات “الدواعش” أثناء فرض سيطرتهم على مناطق واسعة في البلاد.

ربع الله تمثلني

ربع الله تمثل كل شريف ومؤمن وغيور ومجاهد ..

ماقام به ربع الله امس هو واجب شرعي واخلاقي تم غلق اماكن للدعارة والفسوق والرذيلة والزنا.. #كويتي_وافتخر 🇰🇼 — ناصر الدوسري (@EEi0whOn0vlnRw1) November 28, 2020

نسخة داعش الولائية

ربع الله والله يحب ربعه😜😂 pic.twitter.com/jzf80Tv4Ou — Revolution أفراح 🇮🇶☀️ (@afrah66737662) November 26, 2020

🔻رجعتونا لأيام داعش وذكرياتها السودة

وداعش بدوره رجعنا لأيام "الفتوحات" والسبايا والجزية .. كلكم نفس الوجه .. مجرمين

واكفر بيكم وبدينكم وبمذهبكم الي يسوي هيج .. وامداك يالكاظمي ع هالمهزلة وأمده شكو معمم يشوف هالمهزلة ومايتبرأ منهم .. شوهتوا الدين والمذهب وشوهتوا حتى أسم الله pic.twitter.com/ElX2pumpEY — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) November 26, 2020

عندما تشن عصابة "ربع الله" التابعة للحشد الطائفي في بغداد، غارة على فندق جبل بيروت ومركز التدليك فيه، وتضرب العالمين والزبائن وتحرق المبنى، ولم تهاجم فنادق أخرى لها نفس المواصفات، فإن حيتان الفساد الإسلاميين يتصارعون فيما بينهم، وهذه هي أحدى افرازات الحكم الإسلامي في العراق. — د. عماد الدين الجبوري (@imadjubouri) November 27, 2020

البعض يدعي ان دور الملاهي ومحلات الخمور تديرها الاحزاب الاسلامية الفاسدة ..

وبنفس الوقت عندما هاجموا جماعة ربع الله هذه الدور والمحلات انتقدوا من هؤلاءالبعض..

تعليقي…

انتم اشرايدين بالضبط خلو ربع الله تحرق عدو الله انتم شكو .. pic.twitter.com/IFeaeLUbNt — ❣Banadol❣ (@Nawaf_Alhaikal) November 28, 2020

هذ ولم تُصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي حول الهجوم الذي قامت به عناصر “ربع الله”، والتي ظهرت حديثاً على الساحة العراقية.

والجدير بالذكر أن حركة “ربع الله” ظهرت سابقاً بشكل بارز خلال اقتحام مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد، احتجاجاً على انتقاد القيادي في الحزب هوشيار زيباري الفصائل الموالية لإيران في العراق.

كما تردد اسمها في اقتحام مقر قناة تلفزيونية في أغسطس الماضي، وبعض هجمات الكاتيوشا التي حاولت استهداف مواقع تضم جنودا أميركيين في البلاد، أو حتى السفارة الأميركية في العاصمة.

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