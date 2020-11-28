مشاجرة بالسعودية
مشاجرة بالسعودية
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قلوب أشد من الحجارة.. “شاهد” ما حدث بجوار قبور الصحابة وأمام المسجد النبوي كارثي وصادم!

كتب وطن
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في واقعة صادمة وكارثية نشبت مشادة دامية بين عدد من السعوديين، في حيث قبور الصحابة وعلى بعد قليل من ، حيث لم يردع هؤلاء حرمة الموت ولا حتى قدسية المكان وكأن قلوبهم أشد من الحجارة.

 

مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” في السعودية، أظهر لحظة اندلاع المشاجرة بين عدد من السعوديين داخل مقبرة البقيع أثناء دفن أحد الموتى، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة.

 

 

البداية كانت باندلاع مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص ليتطور من الشجار، استخدموا فيها آلات حفر القبر وأدوات حادة.

 

هذا ولم تتضح الأسباب وراء الشجار الغامض والقتال داخل مقبرة البقيع، إلا أنها أثارت ردود أفعال غاضبة، كونها حدثت دون مراعاة لحرمة الموتى ومكانة المكان.

 

جدير بالذكر أنه يلاحظ في مقطع الفيديو أن المشاجرة كانت قريبة وعلى بعد عشرات الأمتار من المسجد النبوي الشريف، فيما يتوقع أن تكون تدخلت لفض المشاجرة

 

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