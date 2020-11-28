قلوب أشد من الحجارة.. “شاهد” ما حدث بجوار قبور الصحابة وأمام المسجد النبوي كارثي وصادم!

في واقعة صادمة وكارثية نشبت مشادة دامية بين عدد من السعوديين، في مقبرة البقيع حيث قبور الصحابة وعلى بعد قليل من المسجد النبوي الشريف، حيث لم يردع هؤلاء حرمة الموت ولا حتى قدسية المكان وكأن قلوبهم أشد من الحجارة.

مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” في السعودية، أظهر لحظة اندلاع المشاجرة بين عدد من السعوديين داخل مقبرة البقيع أثناء دفن أحد الموتى، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة.

#فيديو متداول لمشاجرة وضرب بـ "الكريك" خلال دفن متوفى بمقبرة البقيع في المدينة المنورة.

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. pic.twitter.com/Ws3gyS5YGl — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) November 28, 2020

البداية كانت باندلاع مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص ليتطور من الشجار، استخدموا فيها آلات حفر القبر وأدوات حادة.

هذا ولم تتضح الأسباب وراء الشجار الغامض والقتال داخل مقبرة البقيع، إلا أنها أثارت ردود أفعال غاضبة، كونها حدثت دون مراعاة لحرمة الموتى ومكانة المكان.

جدير بالذكر أنه يلاحظ في مقطع الفيديو أن المشاجرة كانت قريبة وعلى بعد عشرات الأمتار من المسجد النبوي الشريف، فيما يتوقع أن تكون تدخلت الشرطة السعودية لفض المشاجرة

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