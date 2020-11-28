“طلعت مُزة”.. “شاهد” صورة نشرتها الكويتية مي العيدان تثير الجدل في مصر و”حرب جديدة”!

تسببت الإعلامية الكويتية مي العيدان في موجة جدل جديدة ومشادات بين نشطاء مصريين وكويتيين، عقب نشرها صورة تجمع للفنان المصري أحمد بدير وابنته وإرفاقها بتعليق غير لائق.

وفي هذا السياق شنت مي العيدان هجوما دون أسباب على الفنان المصري أحمد بدير، بعدما شاركت صورة له وابنته سارة عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وعلقت ساخرة بقولها: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع”.

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وأثار التعليق موجة غضب واسعة في مصر ضد مي العيدان، وهاجمها الكثير من النشطاء واتهموها بـ”قلة الذوق والتبجح” وإشعال الفتنة مجددا بمثل هذه المنشورات العنصرية.

وبعد هذه الضجة تصدر أحمد بدير، محركات البحث على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، بسبب ابنته سارة التي أثار التعليق غضبها وردت بدورها على هجوم مي العيدان غير المبرر.

وقالت في منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “طيب لقد استيقظت من النوم اليوم ووجدت مصر كلها بترسل لي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا، وأعرف أنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين”.

وتابعت: “لكن أحب أن أوضح لك كم حاجة: أولا أنا أبي نجم كبير من نجوم الوطن العربي ولا أحد سيسمح لك تتحدثي عنه نصف كلمة، وأعتقد أنك لمستي هذا كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي تفاجئت به وأشكر كل الناس التي ردت غيبتنا”.

وأضافت لمي العيدان: “ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا لست فنانة لكي تضعيني معهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبي الذي حضرتك تغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت، وأخيرا أنا أبي زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي به لنفسك بعد كدة”.

بعدها شاركت سارة أحمد بدير صورة أخرى مع والدها، وعلقت عليها: “تعرفي يا أستاذة مي تجدي لي عريس أسمراني وقمر كدة شبه أبي”.

ودائما ما تتعمد الإعلامية الكويتية مي العيدان، إثارة الجدل عبر تنمرها على العديد من الشخصيات البارزة وفتح مواضيع شائكة ومثيرة.

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