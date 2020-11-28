“شاهد” محمد رمضان يهرب من “المصيبة” التي أوقعه فيها صبي ابن زايد بفيديو من أحد شواطئ غزة

في محاولة منه للملمة الفضيحة الأخيرة والكارثة التي تسبب له بها المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي ـ والذي كان أول من نشر صوره مع مطرب إسرائيلي وقامت الدنيا بعدهاـ نشر محمد رمضان فيديو يخصه من أحد شواطئ غزة كما أعلن عن استعداده لأول حفلاته في فلسطين.

وفي هذا السياق كشف محمد رمضان، اليوم السبت، عن استعداده لإحياء أول حفل غنائي له في فلسطين.

وقال في منشور له عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: “جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين”.

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وأرفق محمد رمضان مع إعلانه مقطعا مصورا يبين كتابة اسمه بالرمال على أحد شواطئ غزة من جانب معجبيه في فلسطين، مؤكدا أن هذا “شرف كبير له”.

ويشار إلى أن إعلان محمد رمضان عن أول حفلاته في فلسطين، يأتي بعد أزمة وقفه عن العمل بقرار من نقابة الممثلين المصريين، إثر اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، بسبب التقاطه صورة مع مطرب إسرائيلي.

وحاول محمد رمضان إرضاء جمهوره في فلسطين بتغيير صورته على حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي بصورة العلم الفلسطيني، إلا أن الهجوم ضده لم يتوقف.

وأثار محمد رمضان الأسبوع الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع “إنستغرام” لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

واحتفت وزارة خارجية الاحتلال بالصورة، وكذلك المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على “تويتر”: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

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