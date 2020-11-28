عرض أزياء سعودي
عرض أزياء سعودي
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“شاهد” كيف طبقن فتيات سعوديات “رؤية ابن سلمان” حرفياً باستعراض اجسادهن أمام الزبائن!

كتب وطن
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أثار محل للعبايات في مدينة الخُبر بالسعودية غضباً واسعاً بين المواطنين، وذلك بعد إقامته مُصغر لاستعراض منتجاته أمام الزوار خلال افتتاحه في .

 

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، لحظة استعراض عدد من الفتيات لمنتجات محل “دار جام” من العبايات دون حجاب للرأس، وذلك وسط تجمع من الحضور.

 

 

ووُضع للفتيات سجادة حمراء ومؤثرات ضوئية للتركيز على أجسادهن أثناء مرورهن، ما فجر موجة غضب بين الناشطين الذين رأوا أن ماحدث مُجاهرةً بالمعصية، وضرباً للعادات والتقاليد بعرض الحائط.

 

 

 

ونوه آخرون إلى عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية المفروضة من السلطات لمواجهة فيروس “كورونا” المُستجد، فقد ظهرت العارضات دون كمامة وقائية، ودون تطبيق قواعد التباعد الجسدي.

 

 

 

وسبق أن شهدت المملكة عرض أزياء في مكان مفتوح على شواطئ البحر الأحمر، ما أثار حينها جدلاً واسعاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إقامة عرض أزياء بمشاركة 300 امرأة، معظمهم من السعوديات على شواطئ “جزيرة الرأس الأبيض” في ينبع.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها مع الحدث، مُعبرين عن غضبهم من الانفتاح غير المسبوق والتغيير الجذري في بنية المملكة الاجتماعية منذ تولي “” ولاية العهد عام 2017.

 

وشهدت انفتاحا غير مسبوق، أعطى المرأة حرية في عدة مجالات مثل قيادة السيارات وعدم ارتداء الحجاب، وغيرها. كما سُمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها. في حين كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.

 

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