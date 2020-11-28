“شاهد” كيف طبقن فتيات سعوديات “رؤية ابن سلمان” حرفياً باستعراض اجسادهن أمام الزبائن!

أثار محل للعبايات في مدينة الخُبر بالسعودية غضباً واسعاً بين المواطنين، وذلك بعد إقامته عرض أزياء مُصغر لاستعراض منتجاته أمام الزوار خلال افتتاحه في مجمع الخبر بلازا.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، لحظة استعراض عدد من الفتيات لمنتجات محل “دار جام” من العبايات دون حجاب للرأس، وذلك وسط تجمع من الحضور.

شاهد: افتتاح محل للعبايات بمجمع في #الخبر وإقامة عرض لعارضات الأزياء pic.twitter.com/29yWJ2lczr — عدسة مشاهد المملكة (@mashaed12) November 28, 2020

ووُضع للفتيات سجادة حمراء ومؤثرات ضوئية للتركيز على أجسادهن أثناء مرورهن، ما فجر موجة غضب بين الناشطين الذين رأوا أن ماحدث مُجاهرةً بالمعصية، وضرباً للعادات والتقاليد بعرض الحائط.

ماهي الصعوبة في فهم هذه الآية : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59)) — أجمل روح (@beautifulsoul1a) November 28, 2020

ان كان حقا ماحدث فهو من المجاهرة بالمنكر ، ومن اليوم هذا المحل سيدخل قائمة المقاطعة عندي — زينب عبدالرحمن (@33_zaynab) November 26, 2020

ونوه آخرون إلى عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية المفروضة من السلطات لمواجهة فيروس “كورونا” المُستجد، فقد ظهرت العارضات دون كمامة وقائية، ودون تطبيق قواعد التباعد الجسدي.

وسبق أن شهدت المملكة عرض أزياء في مكان مفتوح على شواطئ البحر الأحمر، ما أثار حينها جدلاً واسعاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إقامة عرض أزياء بمشاركة 300 امرأة، معظمهم من السعوديات على شواطئ “جزيرة الرأس الأبيض” في ينبع.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها مع الحدث، مُعبرين عن غضبهم من الانفتاح غير المسبوق والتغيير الجذري في بنية المملكة الاجتماعية منذ تولي “محمد بن سلمان” ولاية العهد عام 2017.

وشهدت السعودية انفتاحا غير مسبوق، أعطى المرأة حرية في عدة مجالات مثل قيادة السيارات وعدم ارتداء الحجاب، وغيرها. كما سُمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها. في حين كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.

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