الفنان عبدالمجيد عبدالله ينشر صورة والدته بعد وفاتها
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“شاهد” عبدالمجيد عبدالله ينشر صورة والدته بعد موتها .. “لا أقول وداعاً بل الى لقاء قريب”

كتب وطن
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نشر الفنان السعودي لأوّل مرة صورة والدته التي توفيت في وقت سابقٍ اليوم .

والدة عبدالمجيد عبدالله

وكان الفنان السعودي أعلن وفاة والدته ونعاها بكلماتٍ مؤثرة .

وقال عبدالمجيد عبدالله عبر “تويتر”: “وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون. الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين.”.

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