“شاهد” عبدالمجيد عبدالله ينشر صورة والدته بعد موتها .. “لا أقول وداعاً بل الى لقاء قريب”

نشر الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله لأوّل مرة صورة والدته التي توفيت في وقت سابقٍ اليوم .

وكان الفنان السعودي أعلن وفاة والدته ونعاها بكلماتٍ مؤثرة .

وقال عبدالمجيد عبدالله عبر “تويتر”: “وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون. الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين.”.