“شاهد” إسرائيل عاجزة عن شكر “ابنها البار” محمد بن زايد بعد هذا المقطع من الإمارات

في جني من جانب الكيان المحتل لثمار اتفاق العار مع الإمارات، احتفت إسرائيل ومواطنيها ووسائل إعلامها بمقطع من مطار دبي يوثق استقبال أول فوج سياحي إسرائيلي يصل الإمارات، بعد توقيع اتفاقية السلام المزعومة بين الطرفين.

حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية الاحتلال بـ”تويتر”، نشر مقطعا مصورا للفوج الأول من السائحين الإسرائيليين لدى وصوله إلى إمارة دبي الخليجية، في أول رحلة تجارية تشغلها شركة “فلاي دبي” بين إسرائيل والإمارات.

الفوج الأول من السائحين الإسرائيليين لدى وصوله إلى دبي في أول رحلة تجارية تشغلها شركة فلاي دبي بين إسرائيل والإمارات 🇦🇪🇮🇱@DXB pic.twitter.com/Qat3CsvZi4 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 27, 2020

​وأطلقت شركة الطيران الإماراتية “فلاي دبي”، صباح أول أمس الخميس، أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن الشركة الإماراتية أطلقت اليوم أولى رحلاتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، وسيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في استقبالها.

وذكرت صفحة “إسرائيل بالعربية” في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن رحلة “فلاي دبي” مرت عبر الأجواء السعودية وهي في طريقها إلى إسرائيل.

ونشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن غوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية بلاده.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مزعوم مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، برعاية أمريكية في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

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