محمد بن زايد - الامارات
محمد بن زايد
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“شاهد” إسرائيل عاجزة عن شكر “ابنها البار” محمد بن زايد بعد هذا المقطع من الإمارات

كتب وطن
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في جني من جانب الكيان المحتل لثمار اتفاق العار مع ، احتفت ومواطنيها ووسائل إعلامها بمقطع من مطار دبي يوثق استقبال أول إسرائيلي يصل الإمارات، بعد توقيع اتفاقية السلام المزعومة بين الطرفين.

 

حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية الاحتلال بـ”تويتر”، نشر مقطعا مصورا للفوج الأول من السائحين الإسرائيليين لدى وصوله إلى إمارة دبي الخليجية، في أول رحلة تجارية تشغلها شركة “فلاي دبي” بين إسرائيل والإمارات.

 

​وأطلقت شركة الطيران الإماراتية “فلاي دبي”، صباح أول أمس الخميس، أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب.

 

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن الشركة الإماراتية أطلقت اليوم أولى رحلاتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، وسيكون رئيس الوزراء ، في استقبالها.

 

وذكرت صفحة “إسرائيل بالعربية” في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن رحلة “فلاي دبي” مرت عبر الأجواء وهي في طريقها إلى إسرائيل.

 

ونشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن غوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية بلاده.

 

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مزعوم مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، برعاية أمريكية في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

 

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