خبر سيفاجئ جميع محبي المسلسل الشامي الشهير “باب الحارة” .. لن تصدقوا!

كشف النقاب عن مفاجأة جديدة حول مسلسل باب الحارة الشهير والذي حظي بنسبة مشاهدة عالية خلال المواسم السابقة.

وبحسب موقع “الفن” فإن الشركة المنتجة لـ “باب الحارة” قررت انتاج أكثر من 20 جزءاً من العمل الشامي الشهير.

ويجري حالياً، تصوير الجزأين الحادي عشر والثاني عشر من المسلسل، في دمشق القديمة.

وتدور أحداث العمل خلال فترة الإحتلال الفرنسي على أن تصل إلى الزمن المعاصر.

وسنرى أبطال العمل يستخدمون الشبكة العنكبوتية وأجهزة الهواتف النقال وأجهزة الحاسوب. وفقاً للمعلومات