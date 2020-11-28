اغتيال حسن نصرالله مخطط فشل باللحظة الأخيرة.. كان على قائمة الموتى مع حسن زاده ونجا بمعجزة

فجرت صحيفة “الجريدة” الكويتية مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها تفاصيل مخطط لاغتيال زعيم ميليشيا “حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، فشل في اللحظة الأخيرة.

الصحيفة الكويتية نقلت عن مصادر مقربة من قائد “فيلق القدس” الإيراني اللواء إسماعيل قآني، أنه تم إفشال مخطط اغتيال حسن نصرالله الأسبوع الماضي في الضاحية الجنوبية ببيروت، وذلك من جانب إسرائيل.

وقالت المصادر: “تمكن (حزب الله) الأسبوع الماضي، من كشف عملية واسعة، كانت إسرائيل قد جهزتها لاغتيال حسن نصرالله، وعدد كبير من زعماء بعض الفصائل في العراق وسوريا وفلسطين”.

وأشارت إلى أن “(نصر الله) قد أبلغ (قآني) بتفاصيل هذه المعلومات وحول تقديرات من اتباع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الخطة ب) خلال لقائهما في بيروت”.

ونشرت هيئة التلفزيون الإسرائيلي “مكان” هذه التفاصيل، نقلًا عن الموقع، في تلميح “ربما” لإمكانية صحة هذه المعلومات، تحت عنوان بسيط “نبأ يفيد بأن إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصرالله”.

وأثارت حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، أمس الجمعة، الكثير من التساؤلات حول أسباب وتوقيت هذه العملية ومن يقف خلفها.

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