حسن نصر الله
حسن نصر الله
تقارير

اغتيال حسن نصرالله مخطط فشل باللحظة الأخيرة.. كان على قائمة الموتى مع حسن زاده ونجا بمعجزة

كتب وطن
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فجرت صحيفة “الجريدة” الكويتية مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها تفاصيل مخطط لاغتيال زعيم ميليشيا “حزب الله” اللبناني، ، فشل في اللحظة الأخيرة.

 

الصحيفة الكويتية نقلت عن مصادر مقربة من قائد “” الإيراني ، أنه تم إفشال مخطط اغتيال حسن نصرالله الأسبوع الماضي في الضاحية الجنوبية ببيروت، وذلك من جانب .

 

وقالت المصادر: “تمكن (حزب الله) الأسبوع الماضي، من كشف عملية واسعة، كانت إسرائيل قد جهزتها لاغتيال حسن نصرالله، وعدد كبير من زعماء بعض الفصائل في العراق وسوريا وفلسطين”.

 

وأشارت إلى أن “(نصر الله) قد أبلغ (قآني) بتفاصيل هذه المعلومات وحول تقديرات من اتباع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين (الخطة ب) خلال لقائهما في بيروت”.

 

ونشرت هيئة التلفزيون الإسرائيلي “مكان” هذه التفاصيل، نقلًا عن الموقع، في تلميح “ربما” لإمكانية صحة هذه المعلومات، تحت عنوان بسيط “نبأ يفيد بأن إسرائيل خططت لاغتيال حسن نصرالله”.

 

وأثارت حادثة اغتيال ، ، أمس الجمعة، الكثير من التساؤلات حول أسباب وتوقيت هذه العملية ومن يقف خلفها.

 

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