ثلاثة شبان يغتصبون فتاة سورية قاصر في منطقة الصليبية في الكويت
ثلاثة شبان يغتصبون فتاة سورية قاصر في منطقة الصليبية في الكويت
حياتنا

مفاجأة كبيرة عن الفتاة القاصر التي اختُطفت واغتُصبت في الكويت .. هؤلاء الثلاثة من فعلوها!!

كتب وطن
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تمكن رجال المباحث في من إلقاء القبض على ثلاثة شبان أقدموا على جريمة نكراء بحق فتاة سورية قاصر تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً وذلك بتهمة الخطف والاغتصاب.

وقالت صحيفة المجلس الإلكترونية، وفق ما رصدت “وطن”: “رجال المباحث يلقون القبض على ثلاثة شباب بتهمة خطف واغتصاب فتاة سورية قاصر (15) سنة”، مشيرةً إلى أن اثنان منها سوريين والثالث من .

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه ومن خلال التحقيقات تبين أن الفتاة على علاقة بأحدهم. مبينةً أن والد الفتاة سجل القضية ضدهم قضية خطف بعد الاعتداء عليها في بيت أحدهم بالصليبية.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت وسائل الإعلام بالكويت، تعرض من جنسية عربية للخطف والاعتداء في منطقة .

وبحسب مصدر أمني فإن وافداً عربيا من مواليد 1969 تقدم الى مخفر شرطة الفروانية. وقال ان ابنته تعرضت للخطف أمام بقالة من قبل شخص وتم التوجه بها الى منطقة الصليبية والاعتداء عليها.

وقدّمت الفتاة معلومات عن الجاني وقالت انه يقيم في منطقة “بيان” وحددت اسمه الأول والثاني دون معلومات أخرى الى جانب رقم هاتفه النقال.

ووجه وكيل النيابة بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه في قضية جرى تصنيفها باعتبارها خطف قاصر ومواقعة بالإكراه.

 

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