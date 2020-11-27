طبيب في الإمارات لم يقاوم شهوته خلال عملية تجميل لمديرة أجنبية .. الضحية فضحته والمحكمة برّأته!

اتهمت مديرة أجنبية تبلغ من العمر 31 عاماً طبيب تجميل بالتحرش بها بعد الانتهاء من إجراء عملية تجميلية في وجهها بعيادته في الإمارات .

وقالت الشاكية في التحقيقات إن الطبيب وبعد الانتهاء من إجراء العملية لها، طلب الطبيب دخولها إليه في غرفة الاستشارة للتحدث معها عن عملية تجميلية أخرى سيجريها لها في وقت لاحق.

وأضافت أنها كانت مرهقة بسبب البوتكس وفي حالة نفسية متدنية، وفوجئت بالطبيب يقترب منها ويضع يده على خديها وقبّلهما، ثم حاول تقبيلها مرة أخرى إلا أنها عادت إلى الخلف وأبعدته عنها.

وتابعت أنها حاولت مغادرة الغرفة لكنه هدأها، وأكد لها ضرورة الجلوس للراحة لأن حالتها الصحية لا تسمح بذلك، ثم احتضنها بطريقة غير لائقة، وقبّلها مرة أخرى على خديها، وحاول التمادي في تصرفاته لكنها تمكنت من الإفلات منه، وغادرت المكان وقامت بإبلاغ الشرطة.وفق صحيفة “الإمارات اليوم”

من جهته، أنكر الطبيب في تحقيقات النيابة العامة تهمة التحرش بالمريضة.

وقال إنها كانت تعاني حالة نفسية متدنية بعد إجراء العملية، وأنه حاول تهدئة روعها قبل خروجها من العيادة، مبدياً دهشته من هذه التهمة.

وبعد استكمال التحقيقات قررت النيابة إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية واستمعت إلى الطرفين، وقضت ببراءة الطبيب من التهمة الموجهة إليه.