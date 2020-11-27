نتنياهو يهين الإماراتيين رغم قدومهم الى تل أبيب مطبعين
نتنياهو يهين الإماراتيين رغم قدومهم الى تل أبيب مطبعين
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“شاهد” كيف أهان وحقّر نتنياهو الإماراتيين في “تل أبيب” رغم ارتمائهم في أحضانه!!

كتب وطن
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أهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين إماراتياً شارك في الوفد الذي وصل إلى تل أبيب عبر أول رحلة تجارية بين الجانبين، وذلك بعد رفضه لمسه متذرعاً بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، رفض نتنياهو لمس يد الإماراتي الذي قدم له ميكرفون للحديث خلال الحفل الذي أقيم لاستقبال طاقم الرحلة التجارية، مطالباً بالمعقمات لتجنب لمسه الإماراتي.

وحسب الفيديو، انتظر الإماراتي والذي ارتدى الزي الرسمي لبلاده حتى وضع نتنياهو المعقم وأخذ منه الميكرفون دون ملامسته، الأمر الذي اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحقيرا وإهانة للوفد الإماراتي.

 

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واستقبل نتنياهو الخميس أول رحلة لشركة “” الجوية التي وصلت مطار بن غوريون في تل أبيب قادمة من دبي.

قال نتنياهو، إنه يتوقع توسع دائرة العربي مع إسرائيل، وإن بلاده ستشهد خلال الأشهر القادمة، المزيد من الدول التي تنضم إلى التطبيع.

و أكد أن “التطبيع لا يمكن إيقافه”.

وخلال استقباله سياحا إماراتيين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، “إنها لحظة تاريخية، لأننا نرحب اليوم بأول طائرة تجارية قادمة من ، وستكون هناك العشرات من الرحلات الجوية التي ستصل من الإمارات والبحرين أسبوعيا”.

وسبق لشركة طيران “فلاي دبي” أن أعلنت أنها ستسير طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب بدءا من اليوم الخميس.

بدورها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستسير رحلات إلى تل
أبيب بدءا من مارس/ آذار المقبل.

 

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تعليق 1
  1. human يقول

    أذلاء على الكافرين أشداء على المؤمنين هذا هو حال أبناء زايد وبن سلمان وزبانيتهم

    الرد

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