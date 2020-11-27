“شاهد” كيف أهان وحقّر نتنياهو الإماراتيين في “تل أبيب” رغم ارتمائهم في أحضانه!!

أهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إماراتياً شارك في الوفد الذي وصل إلى تل أبيب عبر أول رحلة تجارية بين الجانبين، وذلك بعد رفضه لمسه متذرعاً بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، رفض نتنياهو لمس يد الإماراتي الذي قدم له ميكرفون للحديث خلال الحفل الذي أقيم لاستقبال طاقم الرحلة التجارية، مطالباً بالمعقمات لتجنب لمسه الإماراتي.

وحسب الفيديو، انتظر الإماراتي والذي ارتدى الزي الرسمي لبلاده حتى وضع نتنياهو المعقم وأخذ منه الميكرفون دون ملامسته، الأمر الذي اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحقيرا وإهانة للوفد الإماراتي.

نتنياهو يرفض لمس أحد الإماراتيين خلال استقباله في تل أبيب وفدا قادما من #دبي ..

ذل وتحقير يمارسه الصهاينة بحق المنبطحين ..

هكذا أوصل بن زايد شعب #الامارات ..#التطبيع_الاماراتي_الاسرائيلي pic.twitter.com/IZzs9UORct — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 26, 2020

أي ذل أذلهم #محمد_بن_زايد حتى جعل من نتنياهو يحتقرهم هكذا؟!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/oeWX3w2qia — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) November 26, 2020

أهانهم لحد النخاع ..

نتنياهو يرفض لمس أحد اعضاء الوفد الإماراتي القادم من دبي إلى تل أبيب! pic.twitter.com/qNMRCcthMt — قبل وبعد (@be4after) November 27, 2020

هكذا تعامل نتنياهو بازدراء مع وفد إماراتي قدم إلى إسرائيل.

".. وَمَن یُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ".

ناصبت #الامارات العداء للشعوب العربية وتوددت إلى الصهاينة، لكنْ لا هي كسبت ودّ الصهاينة ولا هي أسلمت العرب أذاها وشرها. pic.twitter.com/yIy7bWzUr0 — محمد الأحمدي Mohammed alahmadi (@alahmadiyem) November 26, 2020

حُقَّ لنتنياهو أن يُعقم يديه .. فالخائنُ فاقه قذارةً ! pic.twitter.com/IEjNgdmj1w — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 27, 2020

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واستقبل نتنياهو الخميس أول رحلة لشركة “فلاي دبي” الجوية التي وصلت مطار بن غوريون في تل أبيب قادمة من دبي.

قال نتنياهو، إنه يتوقع توسع دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل، وإن بلاده ستشهد خلال الأشهر القادمة، المزيد من الدول التي تنضم إلى التطبيع.

و أكد أن “التطبيع لا يمكن إيقافه”.

وخلال استقباله سياحا إماراتيين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، “إنها لحظة تاريخية، لأننا نرحب اليوم بأول طائرة تجارية قادمة من الإمارات، وستكون هناك العشرات من الرحلات الجوية التي ستصل من الإمارات والبحرين أسبوعيا”.

وسبق لشركة طيران “فلاي دبي” أن أعلنت أنها ستسير طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب بدءا من اليوم الخميس.

بدورها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستسير رحلات إلى تل

أبيب بدءا من مارس/ آذار المقبل.

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