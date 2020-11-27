بدور البراهيم تثير ضجة بإعلان النقاب
بدور البراهيم تثير ضجة بإعلان النقاب
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“شاهد” الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم تثير ضجة واسعة بهذا الفيديو والجمهور: “الله يهديها”!

كتب وطن
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أثارت الفاشينيستا ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدها ظهورها في إعلان لنقاب وعباءة خليجية وهي ترتديهما وتعرضهما على جمهور السيدات في السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن” الفاشينيستا السعودية وهي ترتدي في حين ظهرت لاحقاً بنفس الفيديو وهي ترتدي عباءة بدون نقاب قائلةً: “من أجمل العبي التي ارتديتها الله يهديني يارب”.

وتصدر هاشتاغ (#بدور_البراهيم_اجمل_بالنقاب) موقع تويتر، وتباينت تعليقات المغرّدين على الفيديو، فبينما وجّه البعض انتقادات حادة لبدور البراهيم، مؤكدين أن النقاب ليس لعبة وأنه لا يمكنها ارتداؤه ثم نزعه متى شاءت، شجعها آخرون على ارتدائه.

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وفي وقتٍ سابق نفت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم أن تكون شيعية وقالت: “أن لست طائفية لكنني سنية”.

 

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