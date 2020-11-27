“شاهد” الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم تثير ضجة واسعة بهذا الفيديو والجمهور: “الله يهديها”!

أثارت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدها ظهورها في إعلان لنقاب وعباءة خليجية وهي ترتديهما وتعرضهما على جمهور السيدات في السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته “وطن” الفاشينيستا السعودية وهي ترتدي النقاب في حين ظهرت لاحقاً بنفس الفيديو وهي ترتدي عباءة بدون نقاب قائلةً: “من أجمل العبي التي ارتديتها الله يهديني يارب”.

وتصدر هاشتاغ (#بدور_البراهيم_اجمل_بالنقاب) موقع تويتر، وتباينت تعليقات المغرّدين على الفيديو، فبينما وجّه البعض انتقادات حادة لبدور البراهيم، مؤكدين أن النقاب ليس لعبة وأنه لا يمكنها ارتداؤه ثم نزعه متى شاءت، شجعها آخرون على ارتدائه.

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صدق من قال ان النقاب ستر وغطاء

ليتها مكملة تصويرها في الاعلان وهي متنقبه — AbdulrahmanAlsolaimi (@aboyazeed666) November 27, 2020

انا مستغرب من الهطف اللي تعلن لنقابات عند وحده م تتنقب — . (@siviim) November 27, 2020

تحجبت عندما دفع لها دعاية ٠٠ لكن لم تتحجب عندما أمرها الله عز وجل ٠٠٠ ثم يأتي تيس او عنز يدافع عنها الخلا — Abu Fahad (@updown2012) November 27, 2020

خلاص هي تحجبت وحذت مليون وخلصت وخلص المليون وارجعت اكشفت لاتشغل عمرك — عيون نوره•• (@noryh3378) November 26, 2020

عسى الله ان يهديها ويهدي بنات المسلمين pic.twitter.com/vTsmJPktM2 — 🇸🇦 😎 Mz 😎🇸🇦 (@EM2nQUgGxfB3Ddi) November 26, 2020

وفي وقتٍ سابق نفت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم أن تكون شيعية وقالت: “أن لست طائفية لكنني سنية”.

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