رداً على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده .. دبلوماسي إيراني يكشف الأهداف التي ستُضرب

وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية العميد حسن دهقان إن الرد على اغتيال زاده سيكون كالصاعقة على القتلة.

فيما قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية ان انتقاما صعباسيكون في انتظار المجموعات الإرهابية وقياداتها المسؤولة عن هذا الاغتيال.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظرف إن هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل زاده.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في تغريدة على تويتر إن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده يظهر “عمق كراهية الأعداء” لايران.