رداً على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده .. دبلوماسي إيراني يكشف الأهداف التي ستُضرب

قال الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي إنّ القيادة الإيرانية وجّهت القوات المسلحة بإتخاذ إجراءات حساسة ومهمة للرد على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
وأشار “موسوي” في تغريدة بـ”تويتر” رصدتها “وطن” إن القوات المسلحة الإيرانية حددت ثلاثة أهداف كبيرة إقليمية وهدفين دوليين “لتأديب مرتكبي الجريمة وموجهيهم”.
عملية إرهابية تستهدف العالم النووي الكبير الشهيد محسن فخري زاده في منطقة آبسرد (٢٥ كم شرق طهران) والقيادة الإيرانية توجه القوات المسلحة بإتخاذ إجراءات حساسة ومهمة وقد حددت ثلاثة أهداف كبيرة إقليمية وهدفين دوليين لتأديب مرتكبي الجريمة وموجهيهم، والعاقبة للمتقين. pic.twitter.com/CVyGnXSlpR
— Amir Mousawi أمير الموسوي (@AmirMousawi7) November 27, 2020
والجمعة، أكّدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل العالم النووي محسن فخري زادة في هجوم مسلح وصفته بالإرهابي وقع في منطقة آبسرد التابعة لدماوند في العاصمة طهران.
وذكرت الوزارة أن عناصر “إرهابية” مسلحة هاجمت ظهر الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب “زاده” بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، واعلنت وفاته لاحقاً متأثراً بجروحه.
واتهمت قناة “العالم” الإيرانية، عناصر عملية لجهاز الموساد الإسرائيلي بالإغتيال. وقالت إنّ “زاده” قتل وأصيب حارس الشخصي في الهجوم.
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أنّ العالم النووي محسن فخري زاده تعرض للاغتيال بعملية تفجير وإطلاق نار .
وذكرت أنّ 3 أو 4 أشخاص قتلوا قيل انهم من “الإرهابيين”.
وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية العميد حسن دهقان إن الرد على اغتيال زاده سيكون كالصاعقة على القتلة.
فيما قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية ان انتقاما صعباسيكون في انتظار المجموعات الإرهابية وقياداتها المسؤولة عن هذا الاغتيال.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظرف إن هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل زاده.
وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في تغريدة على تويتر إن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده يظهر “عمق كراهية الأعداء” لايران.