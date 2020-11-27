المطالب الـ13 في سلة القمامة .. محمد بن سلمان مرعوب من “بايدن” ويقدّم له “هدية” لإنهاء حصار قطر

تأكيداً للتقارير التي تحدثت عن تخوفات كبيرة لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن “هدية” سعودية لسيّد البيت الأبيض الجديد لكسب ودّه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، قولها إن السعودية قامت بتكثيف جهودها لحل أزمتها المستمرة مع قطر، منذ تأكد هزيمة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مستشار للسعودية والإمارات، قوله: “هذه هدية لبايدن”.

واضاف أن ابن سلمان “يشعر وكأنه في مرمى النار” بعد فوز بايدن في الانتخابات ويريد اتفاقا مع قطر “لإرسال إشارة مفادها أنه مستعد وجاهز لاتخاذ خطوات عملية” بما يرضي ساكن البيت الأبيض الجديد.

وقال علي الشهابي، المحلل السعودي المقرب من الديوان الملكي، إن القيادة السعودية كانت منذ شهور “منفتحة على طرح هذه القضية.. منذ بعض الوقت، كانوا يعملون على إغلاق العديد من الملفات الساخنة ومن الواضح أن هذه إحداها”.

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وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات، لم تسمه الصحيفة، إن الجولة الأخيرة جرت بوساطة أمريكية وكويتية بهدف إرساء أسس مفاوضات مباشرة بين الرياض والدوحة.

ومن المتوقع أن تكون إدارة بايدن أكثر برودة تجاه محمد بن سلمان الذي أثار انتقادات واسعة النطاق من الديمقراطيين بشأن مقتل (الصحفي السعودي جمال) خاشقجي، وحرب اليمن، واحتجاز العشرات من النشطاء ورجال الأعمال وكبار أفراد العائلة المالكة، على عكس “التسامح” الذي مارسه ترامب مع ذلك السجلّ.

وكانت دول الحصار وضعت 13 شرطاً لإنهاء حصار قطر، تضمنت إغلاق قناة الجزيرة وتقييد علاقات الدوحة مع طهران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

لكن المستشار قال إن وسطاء كويتيين توصلوا إلى اتفاق جديد ليحل محل البنود الـ13، من شأنه التمهيد لتفاوض مباشر.

يمكن أن يشمل الاتفاق الأولي شحن الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى البحرين، وفقا للمطلعين على المفاوضات.

إضافة إلى شحن غاز للبحرين، تطالب السعودية بتخفيف لهجة الجزيرة مقابل ضمان امن القطريين الزائرين للسعودية والامارات ورفع الحظر الجوي.

ومع ذلك، قال شخص مطلع على موقف الدوحة إنه لم تتم مناقشة أي تفاصيل بشأن تدابير بناء الثقة، فضلا عن وجود علامات استفهام على موقف أبوظبي.

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