هذا ما قاله دكتور قانون عُماني عن “الخط الأحمر” للسلطان هيثم بن طارق ولا أحد فوق القانون

شدد الدكتور سالم الشكيلي أستاذ القانون الدستوري والإداري في عُمان، على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع في السلطنة دون استثناء وأن الخطوط الحمراء هي لحماية الدولة والذات السلطانية فقط، حسب قوله.

وقال سالم الشكيلي في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر ما نصه:”نؤمن بوجود خطوط حمر لحماية الدولة وللذات السلطانية، لكننا لا نؤمن بوجود مثل هذه الخطوط لحماية أي مسؤول مهما علا شأنه إذا اخطأ أو قصر أو خالف القانون”

نؤمن بوجود خطوط حمر لحماية الدولة وللذات السلطانية، لكننا لا نؤمن بوجود مثل هذه الخطوط لحماية أي مسؤول مهما علا شأنه إذا اخطأ أو قصر أو خالف القانون، فجلالة السلطان المعظم حفظه الله أعلن أنه عهد المحاسبة والمساءلة ولا أحد فوق القانون . — الدكتور سالم الشكيلي (@SShukeli) November 25, 2020

وتابع موضحا:”فجلالة السلطان المعظم حفظه الله أعلن أنه عهد المحاسبة والمساءلة ولا أحد فوق القانون.”

وكان العديد من النشطاء والكتاب في سلطنة عمان طالبوا الإعلام بتركيز الضوء على سلبيات الحكومة وانتقادها في حدود المسموح، وأن لا يكون الإعلام حكومي أكثر من الحكومة نفسها.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، صرح في أكثر من مناسبة بأن عهده سيكون عهد المحاسبة والمسائلة وأنه لا أحد فوق القانون، وترجم ذلك في خطوات عملية بإحداث تغيير جذري داخل الهيكل الإداري للدولة في خطوة حازت تفاعلا وتأييدا شعبيا واسعا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك