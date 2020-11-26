فؤاد حسين
فؤاد حسين
الهدهد

“نحن نختلف عن الآخرين”.. العراق يوجه صفعة قوية لأبوظبي والرياض في صيغة رسمية

كتب وطن
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في تصريحات رسمية اعتبرها ناشطون صفعة قوية للمتصهينين العرب في الرياض وأبوظبي، أكد وزير الخارجية العراقي، ، بأنه لم تعرض على بلاده مسألة مع إسرائيل، منوها بأن مؤيد للقضية الفلسطينية، ويدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

 

وخلافا لموجة التطبيع التي يتزعمها ابن زايد وابن سلمان في المنطقة ، أضاف الوزير في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “لم يعرض على العراق مسألة التطبيع مع إسرائيل”.

 

وأشار فؤاد حسين إلى أن القضية الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية العراقية، بل وجزء من السياسة الداخلية، وتجد الدعم من المجتمع العراقي”.

 

الفلسطينيون هم أصحاب القرار

هذا ونفى وزير الخارجية العراقي بشكل قطعي طرح مسألة التطبيع مع إسرائيل، قائلا: “المجتمع العراقي يختلف عن بعض المجتمعات الأخرى بالنسبة للقضية الفلسطينية.”

 

وشدد:”في الواقع إن المسألة الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية، بل وأيضا جزء من السياسة الداخلية، لأنها ترتبط بالمجتمع العراقي ولأسباب مختلفة”.

 

وتابع الوزير العراقي قائلا: “المجتمع العراقي مجتمع مؤيد للقضية الفلسطينية، والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار أولا وأخيرا، ولهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم، والموقف العراقي داعم لهم في ممارسة هذا الحق”.

 

وأشارت عدة تقارير إلى أن والإمارات تمارسان ضغوطا من أنواع مختلفة على بالمنطقة، لدخول مربع التطبيع وذلك عبر استغلال ورقة المساعدات لهذه الدول وابتزازهم بها.

 

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