“شاهد” أم مغربية “انتزعت الرحمة من قلبها” تُعذب ابنتها بوحشية أمام والدها الذي اكتفى بالمشاهدة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأم مغربية من مدينة العرائش شمال المغرب، تُعذب ابنتها بوحشية بسبب استخراجها المُخاط من أنفها وتناوله.

وتظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهي تُمسك بطفلتها من شعرها، وتقوم بتسخين شوكة على النار وتُحاول إحراق الطفلة بها، بينما صرخات الطفلة تملأ المكان، والذعر يُسيطر على أشقائها الذين شهدوا الواقعة حتى يكون درساً لهم بحسب تعبير الأم.

وتُحاول الطفلة الاستنجاد بوالدها الذي اكتفى بالمشاهدة دون أن يُحرك ساكناً أو يمنع زوجته من تعذيب طفلتهما.

وإثر الغضب والضجة التي أثارها الفيديو، خرج والد الطفلة عن صمته، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الفيديو تم تصويره قبل 6 أشهر، وكان أثناء الحجر المنزلي جراء جائحة كورونا.

وبرر الأب وحشية زوجته بأنها كانت تحت الضغوط النفسية بسبب الحجر المنزلي، مشيراً إلى أنها ليست مريضة نفسياً، ونفى أن تكون الطفلة قد أُصيبت بأذى.

وقامت الشرطة المغربية صباح أمس الأربعاء، باعتقال الأم للتحقيق معها ومع زوجها الذي لم يحرك ساكنا رغم استنجاد ابنته به.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم إخضاع الأم للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في انتظار إحالتها على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث التمهيدي.

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