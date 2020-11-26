مدير يعتدي على موظفة
مدير يعتدي على موظفة
حياتنا

مدير أجنبي يهتك عرض ممرضة سعودية أثناء مساعدته وموقف المستشفى “أقذر” من فعلته!

كتب Author 2
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ضجت قصة مواطنة سعودية تُدعى ، الاجتماعي في بعدما كشفت عن منعها من العمل بسبب فضحها اعتداء أجنبي عليها أثناء الدوام.

 

وكتبت المواطنة التي تُدعى سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، رصدتها “وطن”، قالت خلالها إنها تعمل “مساعد تمريض” بمستشفى الأمن منذ تسع سنوات.

 

وأضافت منال أن رئيس قسم العمليات “برتغالي الجنسية”، قام بالإعتداء عليها، وعندما لجأت للقضاء واشتكت المستشفى وكذلك المدعى عليه ، قام رؤسائها بطي قيدها .

 

وفوجئت منال بحسب أقولها، بإلغاء بصمة الإنصراف عند خروجها من العمل، مناشدة الجهات المختصة بالتدخل لعدم التلاعب بالأنظمة الإلكترونية .

 

 

كما أشارت منال القحطاني إلى أنه تم التلاعب وقص فيديوهات كاميرات المراقبة التي توثق الواقعة، مطالبةً بمراجعة الفيديوهات ومساعدتها لإثبات حقها .

 

 

وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع شكوى الفتاة ودشنوا هاشتاج #برتغالي_يعتدي_علي_منال_بعملها ، مطالبين خلاله بإنهاء عقد المدير الأجنبي ومحاسبة المستشفى من قبل هيئة الفساد.

 

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة جميع ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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