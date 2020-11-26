مدير أجنبي يهتك عرض ممرضة سعودية أثناء مساعدته وموقف المستشفى “أقذر” من فعلته!

ضجت قصة مواطنة سعودية تُدعى منال، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعدما كشفت عن منعها من العمل بسبب فضحها اعتداء أجنبي عليها أثناء الدوام.

وكتبت المواطنة التي تُدعى منال القحطاني سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، رصدتها “وطن”، قالت خلالها إنها تعمل “مساعد تمريض” بمستشفى الأمن منذ تسع سنوات.

انا منال القحطاني

أحدى العاملات بمستشفى الأمن

مساعده تمريض لمده تسع سنوات

وتمنع من العمل بسبب أنها ادعت

على رئيس قسم العمليات برتغالي الجنسيه الذي تعدى عليها #برتغالي_يعتدي_على_منال_بعملها — MFQ_SFh (@mfQ_sfh) November 26, 2020

وأضافت منال أن رئيس قسم العمليات “برتغالي الجنسية”، قام بالإعتداء عليها، وعندما لجأت للقضاء واشتكت المستشفى وكذلك المدعى عليه ، قام رؤسائها بطي قيدها .

وفوجئت منال بحسب أقولها، بإلغاء بصمة الإنصراف عند خروجها من العمل، مناشدة الجهات المختصة بالتدخل لعدم التلاعب بالأنظمة الإلكترونية .

أرسلت لدكتور عبد المجيد الشيحه ايميلي له بعدها بساعه تقفل ايميلي pic.twitter.com/7ezLIVyBsx — MFQ_SFh (@mfQ_sfh) November 26, 2020

كما أشارت منال القحطاني إلى أنه تم التلاعب وقص فيديوهات كاميرات المراقبة التي توثق الواقعة، مطالبةً بمراجعة الفيديوهات ومساعدتها لإثبات حقها .

رفعت بس هم قاصين المقطع https://t.co/CXERZYphMl — MFQ_SFh (@mfQ_sfh) November 26, 2020

حسب التقرير الطبي وتم اصدار طي قيدها

هل الكاميرات التي تدعي بها منال

صار بها قص ونسخ

اذا كلام الفتاه صحيح فأين الجهات المختصه لتقصي الحقائق مع العلم ويوجد جميع الاثباتات — MFQ_SFh (@mfQ_sfh) November 26, 2020

وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع شكوى الفتاة ودشنوا هاشتاج #برتغالي_يعتدي_علي_منال_بعملها ، مطالبين خلاله بإنهاء عقد المدير الأجنبي ومحاسبة المستشفى من قبل هيئة الفساد.

يجب ان نسمع كلام واضح من إدارة مستشفى @SFHP_Riyadh هل هذا الكلام صحيح هل تم ابتزاز سعوديه ي تتنازل ي توقف عن العمل ومن اجل اجنبي #برتغالي_يعتدي_علي_منال_بعملها https://t.co/1fSwc2d5Fh — ابراهيم الدوسي تدار لعبة المكعبات في الغرف المغلقه (@ibraham_1234) November 26, 2020

هذي نهاية اللي يعطي صلاحيات للاجانب #برتغالي_يعتدي_علي_منال_بعملها — 🇸🇦 (@fhood_9000) November 26, 2020

#برتغالي_يعتدي_علي_منال_بعملها

بسبب المتنفذ والمتنفع كل مخلوق. انفتح له مجال يعتدي على المواطنه بدون خوف

لكن اعتقد ماهي مقطوعه من شجره

لو يندق البرتغالي لين يصير بنفسجي

تعقل الالوان كلها

. pic.twitter.com/RuRlVq3N0L — مستقعد (@sdooq_s) November 26, 2020

#برتغالي_يعتدي_علي_منال_بعملها

ما عاش ولا يعيش انه يعتدي على بنت الوطن املنا في وزاره الصحه ممثله بوزير الصحه الذي يخاف الله قبل كل شي .ونرجوا سرعه تدخل الجهات الامنيه من النيابه العامه وهيئه الفساد لاخذ حق بنتنا المغلوب غلى امرها وطرد الاجنبي ومن تستر عليه @SaudiMOH @bip_ksa — dnb (@mohql) November 26, 2020

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة، ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة جميع ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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