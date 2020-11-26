محمد بن راشد
محمد بن راشد
الهدهد

كما فعل السيسي في مصر.. هل يخدع حاكم دبي الذي فضحته الأميرة هيا عالميا بايدن بهذا القرار؟

كتب وطن
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على غرار ما فعله رئيس النظام المصري عبدالفتاح ، في محاولة منه لمغازلة الرئيس الأمريكي الديمقراطي الجديد بإطلاق سراح عدد من السجناء، أصدر قرارا مماثلا اليوم، الخميس، على ما يبدو وأنها سياسة جديدة يريد بها خداع الرئيس الديمقراطي الجديد الواقف على عتبة البيت الأبيض.

 

وفي هذا السياق أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تسببت له الأميرة هيا بنت الحسين في فضيحة عالمية وعرته أمام المنظمات الحقوقية بالعفو عن 472 سجينا في دبي من مختلف الجنسيات، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة العربية المتحدة.

 

وبينما لم يحدد القرار هوية السجناء الذي سيشملهم قرار العفو وإذا كان من بينهم معتقلين سياسيين أم لا، أكد النائب العام لإمارة دبي، عصام عيسى الحميدان، أن “الأمر الصادر  يأتي انطلاقا من حرص ابن راشد على إتاحة الفرصة في مثل هذه المناسبات الوطنية أمام المحكومين المشمولين بالعفو للعودة إلى مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، والانخراط مرة أخرى في المجتمع بعد مراجعة ما اقترفوه من أعمال انحرفت بهم عن الطريق القويم.

 

وأوضح الحميدان أن النيابة العامة بدأت التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت ممكن، لتمكين المفرج عنهم من بدء مرحلة جديدة من حياتهم كأفراد يحترمون القانون ويراعون أحكامه ويبتعدون عن اقتراف ما من شأنه أن يقودهم مرة أخرى إلى مخالفتها.

 

وكان نشطاء رأوا أن قيام النظام المصري بالإفراج عن أكثر من 400 معتقل سياسي إثر أحداث سبتمبر العام الماضي 2019، هو استباق لفوز بايدن وتجهزه لتولي الحكم، حيث أن بايدن معروف بانتقاده لملف الحريات في عهد السيسي.

 

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