رانيا يوسف بوصلة رقص تشجيعاً للنادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا
رانيا يوسف بوصلة رقص تشجيعاً للنادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا
Imageحياتنا

قبل نهائي القرن .. رانيا يوسف “تُسخّن” لاعبي النادي الأهلي بوصلة رقص مثيرة وتتحدى الزمالك!

كتب وطن
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نشرت الفنانة المصرية فيديو تضمن وصلة رقص أهدتها لجمهور ولاعبي تشجيعا للفريق في مواجهته المرتقبة مع نادي مساء الجمعة في وذلك على ملعب استاد القاهرة.

وتظهر رانيا يوسف في الفيديو وهو تلوّح بعلم النادي الأهلي وترقص على أنغام أغنية للنادي للمغني الشعبي المصري سعد الصغير .

رقص رانيا يوسف تشجيعا للنادي الأهلي - لقطة من الفيديو
تشجيعا للنادي الأهلي – لقطة من الفيديو

ويلتقى الاهلي مع الزمالك فى التاسعة من مساء الجمعة في نهائي دوري ابطال افريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وسيحضر اللقاء نتيجة ظروف كورونا،  2000 مشجع، منهم 250 مشجع دعوات من الاتحاد الافريقي، و200 مشجع دعوات من اتحاد الكرة، و25 دعوة للاهلي، ومثلهم للزمالك، و1500 دعوة لوزارة الشباب والرياضة.

ونجح الأهلي المصري في اعتلاء عرش قارة أفريقيا 8 مرات سابقة بالتتويج بلقب دوري الأبطال، آخرها عام 2013.

 

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