فيديو “رقص” لمذيعة كويتية شهيرة يثير ضجة.. قالت إن صديقتها نشرته دون علمها ورفعت ضدها قضية

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة جدل واسعة عقب انتشار “فيديو”، لمذيعة كويتية معروفة ترقص فيه ما عرضها لانتقادات حادة.

ووفقا لصحيفة “الرأي” المحلية فقد تقدمت مذيعة ـ لم تذكر اسمها ـ بشكوى لدى الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة الجرائم الإلكترونية) ضد صديقة لها.

وأفادت الصحيفة أن ذلك جاء بعد نشر فيديو راقص دون علمها وأنه جار ضبط الصديقة.

هذا وأشار ناشطون عبر مواقع التواصل إلى أن هذه المذيعة فاشينستا معروفة ورمزوا لها بحروف “ر.ن”.

ويشار إلى أن الكويت تشهد حالياً عدداً من القضايا التي طالت فاشينيستات وشهيرات مواقع.

ومنها قضية غسل الأموال وقضية تجاوز قواعد الآداب العامة التي دِينت في إطارها كلٌ من الإعلامية اللبنانية سازديل والفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، والأردنية سوسن هارون والإيرانية شيرين بهمن.

ومؤخرًا، شنت قوات الأمن الكويتية حملة كبيرة ضد الفاشينيستات من أجل إجبارهن على الالتزام بقواعد الذوق العام من ناحية اللباس والمحتوى.

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