مذيعة كويتية ترقص
مذيعة كويتية ترقص
حياتنا

فيديو “رقص” لمذيعة كويتية شهيرة يثير ضجة.. قالت إن صديقتها نشرته دون علمها ورفعت ضدها قضية

كتب Author 2
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سادت الاجتماعي في موجة جدل واسعة عقب انتشار “فيديو”، لمذيعة كويتية معروفة ترقص فيه ما عرضها لانتقادات حادة.

 

ووفقا لصحيفة “” المحلية فقد تقدمت مذيعة ـ لم تذكر اسمها ـ بشكوى لدى الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة ) ضد صديقة لها.

 

وأفادت الصحيفة أن ذلك جاء بعد نشر فيديو راقص دون علمها وأنه جار ضبط الصديقة.

 

هذا وأشار ناشطون عبر مواقع التواصل إلى أن هذه المذيعة فاشينستا معروفة ورمزوا لها بحروف “ر.ن”.

 

ويشار إلى أن الكويت تشهد حالياً عدداً من القضايا التي طالت فاشينيستات وشهيرات مواقع.

 

ومنها قضية غسل الأموال وقضية تجاوز قواعد الآداب العامة التي دِينت في إطارها كلٌ من الإعلامية اللبنانية سازديل والفاشينيستا الكويتية ، والأردنية والإيرانية .

 

ومؤخرًا، شنت الكويتية حملة كبيرة ضد من أجل إجبارهن على الالتزام بقواعد الذوق العام من ناحية اللباس والمحتوى.

 

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