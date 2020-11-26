اللبنانية لاميتا فرنجية
اللبنانية لاميتا فرنجية
Imageحياتنا

عدوة الملابس.. “شاهد” اللبنانية لاميتا فرنجية تدخل السرور على متابعيها بظهور فاضح من “البانيو”!

كتب وطن
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أثارت الممثلة وعارضة الأزياء ، الجدل بين مُتابعيها بعدما شاركتهم صورة فاضحة من حمام منزلها وهي بشهور الحمل الأخيرة.

 

وظهرت لاميتا داخل البانيو من الحمام بملامبس فاضحة وكأنها لا ترتدي شيئا، وبطنها منتفخ أمامها من الحمل.

وقبل أيام أيضا نشرت ​لاميتا فرنجية​ صورة جديدة، تستعرض فيها حملها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بإطلالة بالشورت والكنزة باللون الزهري، وذلك في أحد الأماكن المطلة على البحر.

 

 

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وبدت بدورها في إطلالة استعرضت فيها حملها ببطن منتفخ وفي مرحلة متقدمة من الحمل.

 

وقبلها استعرضت بطنها المنتفخ بمجموعة صورٍ وهي ترتدي البيكيني على شاطئ البحر.

 

 

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A post shared by Lamitta Frangieh (@lamittafrangieh)

 

وفي حين تنشر لاميتا فرنجية صور حملها، كشفت عبر خاصية القصص القصيرة أنها تتواجد في كاليفورنيا في الأميركية، الأمر الّذي دفع البعض الى طرح التساؤلات عمّا إذا كان ابنها سيحمل الجنسية الاميركية بخاصةٍ أنها في مراحل الحمل الأخيرة وقد تخطط للإنجاب هناك.

 

 

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