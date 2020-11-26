“يا زين الشيبان في البيت”.. “شاهد” هند القحطاني “تُداعب” عجوزاً داخل منزلها وتُثير غضباً واسعاً!

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني الجدل بين مُتابعيها بعد مداعبتها لمجسم رجل مُسن داخل قصرها في أمريكا.

وظهرت هند القحطاني بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، وهي تستعرض زينة عيد الميلاد في المنزل، ثم ركزت الكاميرا على مجسم لبابا نويل وهو يجلس إلى جانب شجرة الميلاد والمدفأة في منزلها وعلقت قائلة: “يا زين الشيبان في البيت بركة بركة”.

وفي مشهد آخر، ظهرت شجرة عيد الميلاد وهي مضاءة إضافة إلى زينة أخرى في أرجاء غرفة الجلوس في المنزل.

وتعرضت هند لانتقادات لاذعة من المُتابعين الذين اتهموها بتقليد المسيحيين وانسلاخها عن الدين الإسلامي، وسخر أحدهم بالقول: “ياشين السرج على البقر”.

وعلق آخر: “حسبنا الله ونعم الوكيل، اتقي الله وكيف تعملين دعاية للاحتفال بعيد الكفار، ترقبي مصيبة تحل عليك”.

وتساءل آخر: “أي بركة ياهند في بابا نويل؟”.

واتهمها آخر بالارتداد عن الإسلام بطريقة غير مباشرة حين كتب: “لايحتفل بالكريسماس إلا الكفار المرتدين عن الإسلام”.

هذا وقد ظهرت هند القحطاني بمقطع فيديو وهي تؤدي وصلة رقص داخل سيارتها أثناء القيادة على أنغام أغنية “عبد القادر” المغربية، ما أثار سخط الجمهور أيضاً بتصرفها اللامسؤولة.

وكانت هند القحطاني قد فاجأت متابعيها بشراء قصر في أمريكا، ما أثار جدلاً حول مصدر المال الذي مكنها من ذلك.

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر “سناب شات”، وثقت خلاله لحظة دخولها للقصر، مؤكدة لمُتابعيها أن أطفالها لم يروه بعد، وبدأت باستعراض فخامته بفيديو مدته دقيقتين.

شفت بيت هند القحطاني مع اني مو من متابعينها ولكن ماشاءالله تبارك الرحمن جميل ويشرح الصدر الله يهنيها فيه♥️♥️ pic.twitter.com/ApwxHg4Svg — آمل🧘🏻‍♀️ (@l3xxlli) October 17, 2020

و نقلت بعض الحسابات الفنية حينها عن مصادر أن قصر بيت هند القحطاني يقدُر بأكثر من 5 مليون دولار، أي مايعادل 19 مليون ريال سعودي.

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