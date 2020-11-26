فلاي دبي
فلاي دبي
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ابن زايد الشيطان يحرك أول طائرة تجارية إلى إسرائيل.. “شاهد” مسار الرحلة من دبي إلى تل أبيب

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احتفت بانبطاح إماراتي جديد، هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق التطبيع بين وتل أبيب منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بوصول أول إماراتية لمطار الإسرائيلي.

 

ونشرت صفحة “إسرائيل في ” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة رصدتها “وطن” تظهر مسار الرحلة والتي ستعبر المملكة العربية والأردن وصولاً للمطار الإسرائيلي، قائلةً: “أول رحلة تجارية لفلاي دبي تصل اليوم”.

 

وأضافت الصفحة الإسرائيلية: “الرحلة رقم FZ1163 ستهبط في إسرائيل اليوم، وفيما سيكون الحدث الرسمي لبدء الرحلات المنتظمة بين إسرائيل والإمارات”.

 

وفي السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن سيكون باستقبال أولى رحلات “فلاي دبي”، حيث أكد نتنياهو أنه سيشارك في حفل الترحيب بأول رحلة طيران تجارية تابعة لشركة فلاي دبي في مطار بن غوريون الدولي.

 

وأطلقت شركة الطيران “فلاي دبي” للرحلات الزهيدة الثمن الخميس أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية .

 

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في ، لوكالة فرانس برس أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات.

 

ومطلع الشهر الجاري قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “منذ إطلاق فلاي دبي قبل 11 عامًا، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا”.

 

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