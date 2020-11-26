صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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تمرين “شوفوا صدري كيف”.. “شاهد” ماذا فعلت الفاشينيستا السعودية مودل روز بجرأة وفضحت نفسها!

كتب Author 2
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أثارت سخرية الجمهور باستعراضها أردافها وصدرها بحجة ممارسة التمارين الرياضية، واللياقة البدنية.

 

وظهرت مودل روز بفيديو رصدته “وطن”، وهي تؤدي تمرينا لعضلات كاملةً على حد قولها، وارتدت خلاله “شورت” رياضي، وحمالة صدر رياضية أيضاً، وبدأ بإسناد قدميها على الحائط والقفز بطريقة عكسية، ما جعل صدرها ينكشف بطريقة فاضحة، بالإضافة إلى وضعية أردافها التي تعمدت إبرازهم.

 

واقترح المغردون على مودل روز أن تُطلق على التمرين اسم “شوفوا صدري كيف واقف”، مؤكدين أنها محاولة فاشلة لاستعراض “” في صدرها.

 

ورأى آخرون أنها محاولة لحصد المشاهدات وتصدر التريند، فكتب أحدهم: “يبدو أن المشاهدات أصبحت قليلة”.

 

 

ولا تتوقف الفاشينستا السعودية مودل روز، عن إثارة الجدل بمقاطعها الفاضحة والتعري لأجل كسب المتابعين بأسلوب رخيص مبتذل، يعرضها لهجوم حاد.

 

وظهرت مودل روز في وقت سابق بمقطع نشرته على حسابها بانستجرام متغيرة الملامح بشكل كامل، حيث أظهر الفيديو والذي تم تصويره بدون فلتر للوجه نحافة شديدة بوجهها بالإضافة لتغير لون بشرتها عن الطبيعي وهو الأمر الذي صدم متابعيها بشدة.

 

وتداول رواد الاجتماعي الفيديو والذي ظهرت فيه روز أثناء استقلالها يخت استعدادا لقيامها برحلة غوص، حيث كانت ترتدي ملابس السباحة وتكشف عن جسمها بشكل فاضح.

 

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