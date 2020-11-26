تمرين “شوفوا صدري كيف”.. “شاهد” ماذا فعلت الفاشينيستا السعودية مودل روز بجرأة وفضحت نفسها!

أثارت الفاشينستا السعودية مودل روز سخرية الجمهور باستعراضها أردافها وصدرها بحجة ممارسة التمارين الرياضية، واللياقة البدنية.

وظهرت مودل روز بفيديو رصدته “وطن”، وهي تؤدي تمرينا لعضلات الجسم كاملةً على حد قولها، وارتدت خلاله “شورت” رياضي، وحمالة صدر رياضية أيضاً، وبدأ بإسناد قدميها على الحائط والقفز بطريقة عكسية، ما جعل صدرها ينكشف بطريقة فاضحة، بالإضافة إلى وضعية أردافها التي تعمدت إبرازهم.

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واقترح المغردون على مودل روز أن تُطلق على التمرين اسم “شوفوا صدري كيف واقف”، مؤكدين أنها محاولة فاشلة لاستعراض “السيلكون” في صدرها.

مودل روز تستعرض السيلكون عبر السناب — سـﯧﻼ (@ellr01) November 26, 2020

ورأى آخرون أنها محاولة لحصد المشاهدات وتصدر التريند، فكتب أحدهم: “يبدو أن المشاهدات أصبحت قليلة”.

شكل المشاهدات صارت قليله 😅 — اسامه (@f6b_b) November 26, 2020

عشان تاخذ اعلى مشاهدات بالوطن العربي — Moath! (@2moax) November 26, 2020

تستعرض لنا جسمها ومكوىها ✖ تستعرض لنا لياقتها ✅ — SRTaker (@SRWIM1990) November 26, 2020

شكل المشاهدات نقصت — َ (@iiYa21) November 26, 2020

ولا تتوقف الفاشينستا السعودية مودل روز، عن إثارة الجدل بمقاطعها الفاضحة والتعري لأجل كسب المتابعين بأسلوب رخيص مبتذل، يعرضها لهجوم حاد.

وظهرت مودل روز في وقت سابق بمقطع نشرته على حسابها بانستجرام متغيرة الملامح بشكل كامل، حيث أظهر الفيديو والذي تم تصويره بدون فلتر للوجه نحافة شديدة بوجهها بالإضافة لتغير لون بشرتها عن الطبيعي وهو الأمر الذي صدم متابعيها بشدة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو والذي ظهرت فيه روز أثناء استقلالها يخت استعدادا لقيامها برحلة غوص، حيث كانت ترتدي ملابس السباحة وتكشف عن جسمها بشكل فاضح.

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