“شاهد” الكويتية مي العيدان تدافع عن “سفالة” محمد رمضان: أين المشكلة فقد فعلها قبله السادات!

كسرت الإعلامية مي العيدان القاعدة لأول مرة، وتحولت من الهجوم على الفنان المصري محمد رمضان إلى الدفاع عنه بعد أزمته التي سببتها صور جمعته بإسرائيليين في دبي .

وقالت مي العيدان بفيديو نشرته عبر “انستجرام” ورصدته “وطن”: “لأول مرة سأقف مع محمد رمضان في هذا الموقف، لأنه مظلوم، لا أعلم كيف تفكرون أيها المصريون، ماهي المشكلة لو التقط محمد رمضان صوراً مع إسرائيليين”.

وتابعت مي العيدان: “أنتم في مصر بينكم وبين إسرائيل تطبيع، ولديكم سفارة إسرائيلية، وهناك علاقات دبلوماسية بينكم وبين إسرائيل، والرئيس الراحل أنور السادات ذهب إلى تل أبيب، وكذلك الكاتب نجيب محفوظ ذهب إلى إسرائيل وهو من أشهر كُتاب مصر، وحصل على جائزة نوبل في الأدب، فأين المشكلة؟”.

وضربت مي العيدان بفيلم “السفارة في العمارة” للممثل المصري عادل إمام، مثالاً للمصريين بأن هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين، وقالت: “ماهو ذنبه؟ وأنتم فيلم السفارة في العمارة أشهر شيء لديكم، وحتى الذي لم يذهب إلى مصر، عرف من الفيلم أن هناك سفارة إسرائيلية، فهل وقف الأمر فقط على محمد رمضان؟”.

وأكدت مي العيدان أن محمد رمضان لم يكن يعرف أن الأشخاص الذين تصور معهم إسرائيلين، مضيفة: “هل سيطلب جواز السفر من كل شخص سيلتقط معه صورة؟”.

وأشارت مي العيدان إلى أن مشاعرها تجاه محمد رمضان لم تتغير، واستطردت قائلة: “لست لا أحبه فقط، بل لا أطيقه، ولكن الحق حق ولا يصح أن يُظلم الرجل”.

وتابعت: “قد أتعرض لنفس الموقف في المطار، ويأتي شخص يطلب التقاط صورة معي، كيف سأعرف أن نتيناهو ابن خالته أو شارون ابن عمه”.

ونوهت العيدان إلى أن محمد رمضان كان في الإمارات حين التقط الصور، وقالت: “كان في دبي، ودبي أعلنت التطبيع، وليس لنا حق في مناقشة هذا الأمر، سواء أعجبنا أم لا فهو أمر خاص بهم، فهو من بلد بها تطبيع إسرائيلي وذهب لبلد فيها تطبيع مع إسرائيل، فأين المشكلة؟”.

وأضافت: “اذهبوا إلى شرم الشيخ وطابا، ستجدون إسرائيلين بأعداد مهولة، ومسموح لأصحاب الجوازات الإسرائيلية دخول الأراضي المصرية”.

وعادت مي العيدان لتُذكر بالموقف الذي استفزها من محمد رمضان، وقالت “ليس مسكين، هو جاهل لأن الجاهل الذي لا يفقه، قيل له صدام حسين ذبح مليون في الحرب العراقية الإيرانية قال لا أعلم، قيل له هل تعلم أن صدام أعاد المصريين في توابيت من الكويت والعراق بسبب موقف حسني مبارك مع دولة الكويت، يقول لا أعرف، هل تدري أنه ذبح الشعب العراقي وقصفه بالكيماوي في مذبحة حلبجة يقول لا أعرف”.

وتابعت: ” أنت تفلح فقط في غناء بم بم بم، هذا حدك وهذا مستواك لذلك تضع نفسك في مشاكل أنت في غنى عنها”.

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وجاء في الردود على مي العيدان ماكتبه أحد المعلقين: ” الشعب المصري لم يتقبِّل الفكرة منذ التطبيع إلى الآن، وأثبت فعلا ان السلامً دبلومسي فقط وحتي عادل امام وضح الامر بشكل جيد في الفيلم”.

وكتب آخر: ” العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني مو تطبيع اسمها معاهدة سلام، لأنه صاير بينهم حرب وفي دماء وشهداء مصريين ولهذا الشعب المصري رافض يكون في علاقة بينهم وبين الكيان الغاصب، والحكومة عملت اتفاقيات لانهاء الحرب فقط، وليس تطبيع”.

وأحرجها آخر قائلاً: ” وهل تعرفي كم فلسطيني ذبح الاسرائيلي؟ وهل تعرفي مذبحة صبرا وشاتيلا ودير ياسين!؟ كل شخص ينظر بالشيء اللي يزعجه…وهل تعرفي انه الدولة المزعومة قامت على حق آخرين؟!”.

والإثنين، قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة أشرف زكي. وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي لحين مثوله إلى التحقيق أول ديسمبر المقبل.

وكانت النقابة وجّهت استدعاءً رسمياً إلى محمد رمضان للتحقيق معه في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة أشرف زكي بصفته نقیبًا للممثلین.

وستقوم اللجنة بالتحقیق مع محمد رمضان خلال یومین عقب عودت من السفر.

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