أمير قطر وأردوغان
أمير قطر وأردوغان
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“شاهد” أمير قطر “طير الفرحة” من قلوب الشامتين بهذه التغريدة بعد فيديو المؤتمر الصحفي  

كتب وطن
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ترصدت وسائل إعلام وكتابها ومطبليها الزيارة التاريخية، لأمير قطر ، إلى اليوم الخميس، ولقائه أخيه ، للبحث بين السطور عن ما تراه “سقطات” من أجل التغني، واعتبار الأمر اهانة لشخص الأمير القطري، الذي جعل حكام تلك الدول على مدار السنوات الماضية يضربون رؤوسهم من حكمته.

 

وبدأت تلك الدول في تجيش ذبابها وكتابها لرصد كل صغيرة وكبيرة منذ اللحظة الأولى لوصول الأمير تميم بن حمد إلى تركيا، حتى أنهم انبهروا من الاستقبال العثماني الذي نظمه أردوغان لأخيه تميم، وعجزوا عن رصد أي ثغرة على ما يبدو في بروتوكول الاستقبال فلجأوا إلى حيلة قص وتحريف الفيديوهات.

 

ورصدت “وطن” انتشارا واسعا لمقطع فيديو قيل إنه تصرف غريب من الرئيس التركي اتجاه الشيخ تميم بن حمد، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي المشترك بينهما، ولكن في الحقيقة أن ذلك المقطع جرى اقتطاعه من نهاية المؤتمر الذي ختمه أردوغان وعند محاولة مغادرته القاعة باغته احد الصحفيين بسؤال فأجاب عليه وانصرفا.

 

وعقب اللقاء التاريخي غرد الشيخ تميم بن حمد قائلاً أنه تم الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر لما فيه خير شعبيهما.

 

وقال الأمير في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”: “أجريت مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان، في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية”.

 

وتابع “اتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية”.

 

ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أجرى اليوم لقاءا بنّاء مع الشيخ تميم الذي وصفه بـ”اخي العزيز”، والوفد المرافق له ووقعنا عددا من الاتفاقيات.

 

وأضاف أردوغان في تغريدة رصدتها “وطن”، ” سنواصل تعزيز تضامننا في كافة المجالات مع الشعب القطري الشقيق الذي تربطنا به علاقات ودية متينة “.

 

ومساء اليوم الخميس، وقّعت تركيا وقطر، عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية المشتركة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة أنقرة

 

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