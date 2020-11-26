“مولوتوف وقنابل”.. “شاهد” حرب شوارع تندلع في مصر بسبب منشور مسيء للنبي ﷺ

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر “حرب شوارع” في إحدى قرى مصر، واشتباكات عنيفة بين أقباط ومسلمين بسبب منشورات مسيئة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أحد الأقباط بهذه القرية.

وفي التفاصيل أفادت وسائل إعلام مصرية بأن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على قرية “البرشا” التابعة لمركز ملوى في محافظة المنيا بصعيد مصر، بعد اشتباكات وقعت بين مسلمين وأقباط، وصلت إلى التراشق بزجاجات المولوتوف.

A video of burning houses and the attack on the church by the terrorists https://t.co/ypJ7MIlN64 pic.twitter.com/lJQpkgjUo0 — Andrea ܐܲܢܕܪܝܵܐ † 🇦🇲🇪🇬 (@AndreaAsham16) November 26, 2020

شهود عيان أكدوا أن الأوضاع توترت بين مسلمي ومسيحيي القرية بسبب منشور على موقع فيسبوك لأحد شباب القرية اعتبره المسلمون مسيئا للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتطور الأمر باشتباكات بين الأهالي بالحجارة وقنابل المولوتوف، وحاصر المسلمون كنيسة أبي سيفين أثناء إحياء مناسبة دينية.

وتناقل مستخدمو وسائل التواصل مشاهدا للاشتباكات، أظهرت تجمهرا وإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة.

وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في شوارع القرية وفرقت عددا من الأهالي الذين تجمعوا حول كنيسة القرية باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ، وصرح مصدر أمني لصحيفة محلية انه تم القبض على ثمانية أشخاص يشتبه في إثارتهم للأحداث.

جرجس سامح من محافظة المنيا مركز ملوي قريه البرشا

يسب النبي ﷺ ويتطاول عليه بأقذع العبارات!

كفاية كدا ولازم الازهر الشريف يكون ليه رد فعل ويوقف الموضوع ده

لازم الواد ده يتحاكم #إلا_رسول_الله#محاكمة_جرجس_سامح#بلاغ_للنائب_العام_مقاضاة_جرجس_سامح#إلا_رسول_الله#رسولنا_خط_احمر — إِسْلِامْ أبُوضِيفْ ✨ (@IslamGa30921682) November 26, 2020

وقال أحد أهالي القرية إن مدير أمن المنيا انتقل إلى القرية ونجحت قواته في إخراج المسيحيين المحاصرين في الكنيسة.

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