“مولوتوف وقنابل”.. “شاهد” حرب شوارع تندلع في مصر بسبب منشور مسيء للنبي ﷺ

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر “حرب شوارع” في إحدى قرى مصر، واشتباكات عنيفة بين أقباط ومسلمين بسبب منشورات مسيئة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أحد الأقباط بهذه القرية.

وفي التفاصيل أفادت وسائل إعلام مصرية بأن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على قرية “البرشا” التابعة لمركز ملوى في محافظة المنيا بصعيد مصر، بعد اشتباكات وقعت بين مسلمين وأقباط، وصلت إلى التراشق بزجاجات المولوتوف.

A video of burning houses and the attack on the church by the terrorists https://t.co/ypJ7MIlN64 pic.twitter.com/lJQpkgjUo0

— Andrea ܐܲܢܕܪܝܵܐ † 🇦🇲🇪🇬 (@AndreaAsham16) November 26, 2020