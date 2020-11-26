قرية البرشا
قرية البرشا
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“مولوتوف وقنابل”.. “شاهد” حرب شوارع تندلع في مصر بسبب منشور مسيء للنبي ﷺ

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر “حرب شوارع” في إحدى قرى مصر، واشتباكات عنيفة بين أقباط ومسلمين بسبب منشورات مسيئة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أحد بهذه القرية.

 

وفي التفاصيل أفادت وسائل إعلام مصرية بأن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على قرية “البرشا” التابعة لمركز ملوى في محافظة المنيا بصعيد مصر، بعد وقعت بين مسلمين وأقباط، وصلت إلى التراشق بزجاجات المولوتوف.

 

 

شهود عيان أكدوا أن الأوضاع توترت بين مسلمي ومسيحيي القرية بسبب منشور على موقع فيسبوك لأحد شباب القرية اعتبره المسلمون مسيئا للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ  وتطور الأمر باشتباكات بين الأهالي بالحجارة وقنابل المولوتوف، وحاصر المسلمون كنيسة أبي سيفين أثناء إحياء مناسبة دينية.

 

 

وتناقل مستخدمو وسائل التواصل مشاهدا للاشتباكات، أظهرت تجمهرا وإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة.

 

وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في شوارع القرية وفرقت عددا من الأهالي الذين تجمعوا حول كنيسة القرية باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ، وصرح مصدر أمني لصحيفة محلية انه تم القبض على ثمانية أشخاص يشتبه في إثارتهم للأحداث.

 

وقال أحد أهالي القرية إن مدير أمن المنيا انتقل إلى القرية ونجحت قواته في إخراج المسيحيين المحاصرين في .

 

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