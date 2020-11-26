جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
حياتنا

جينيفر لوبيز عارية تماما في أحدث أعمالها.. قررت اتباع الإثارة الجنسية بعد تقدمها في السن!

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ضجت الاجتماعي في العالم بصور عارية تماما للفنانة العالمية ، نشرتها هي على صفحاتها ضمن الترويج لأغنية جديدة تستعد لإطلاقها.

 

وبحسب الصور والفيديو الذي نشرته فقد تجرّدتجينيفر لوبيز من ملابسها تماماً وظهرت عارية، حيث يبدو أنها قررت اتباع أسلوب بعد تقدمها في العمر.

 

وأثارت المغنية العالمية الشهيرة البالغة من العمر 51 عامًا، جدلا واسعا بتحديها للزمن وظهورها عارية.

 

وتعتذر (وطن) عن نشر الصور والفيديو نظرا لمحتواهما الحساس المخالف للآداب العامة.

 

والموسيقى التصويرية بالمقطع المنشور يبدو وكأنه أغنية جديدة أُطلق عليها اسم “In The Morning”.

 

وتحتفل جينيفر لوبيز وخطيبها رودريغيز بعيد الشكر في منزلهما بميامي الذي سافرا إليه بطائرة خاصة.

 

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