جينيفر لوبيز عارية تماما في أحدث أعمالها.. قررت اتباع الإثارة الجنسية بعد تقدمها في السن!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم بصور عارية تماما للفنانة العالمية جينيفر لوبيز، نشرتها هي على صفحاتها ضمن الترويج لأغنية جديدة تستعد لإطلاقها.

وبحسب الصور والفيديو الذي نشرته فقد تجرّدتجينيفر لوبيز من ملابسها تماماً وظهرت عارية، حيث يبدو أنها قررت اتباع أسلوب الإثارة الجنسية بعد تقدمها في العمر.

وأثارت المغنية العالمية الشهيرة البالغة من العمر 51 عامًا، جدلا واسعا بتحديها للزمن وظهورها عارية.

وتعتذر (وطن) عن نشر الصور والفيديو نظرا لمحتواهما الحساس المخالف للآداب العامة.

والموسيقى التصويرية بالمقطع المنشور يبدو وكأنه أغنية جديدة أُطلق عليها اسم “In The Morning”.

وتحتفل جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريغيز بعيد الشكر في منزلهما بميامي الذي سافرا إليه بطائرة خاصة.

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