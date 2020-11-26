بعد تصدره مواقع التواصل بالكويت.. “شاهد” ريم النجم تكشف تفاصيل تسريب فيديو الرقص الفاضح لها

في تطور جديد بقضيتها خرجت الإعلامية الكويتية من أصول سعودية ​ريم النجم​ عن صمتها، لتكشف تفاصيل الفيديو الفاضح لها وهي ترقص ومن سرّبه، مشيرةً إلى أنها تعرضت للغدر والخيانة.

ويأتي ذلك بعد الضجة الكبيرة التي أُثيرت أمس بسبب تسريب مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة جريئة إنتقدها المتابعون، إضافة إلى ملابسها التي ظهرت بها، وإعتبرها البعض غير لائقة.

ونشر موقع “في الفن” تفاصيل رد ريم النجم عبر تقرير بالفيديو، شمل القصة من البداية.

وأثارت الاعلامية الكويتية ذات الأصول السعودية، ريم النجم جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقطع فيديو لها وهي تتراقص وتتمايل بطريقة جريئة على طريقة مشهورة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني.

وظهرت ريم النجم بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أزرقاً طويلاً، يُظهر شكل جسدها بوضوح لشدة التصاقه بها، وتتراقص وتتدلع، ما دفع ناشر الفيديو إلى تذكيرها بعبارتها المشهورة “أنا ماني هند القحطاني”، في إشارة إلى أن ماتقدمه ليس مبتذلاً كما تفعل هند.

وتصدر هاشتاج #ريم_النجم التريند الأعلى عبر “تويتر”، سخر خلاله المغردون مما حدث لها، واعتبروه عقاباً إلهياً بعد سخريتها وشماتتها بهند القحطاني.

وعقب انتشار المقطع، علقت ريم بمنشور عبر “سناب شات” قالت فيه: “اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي ولا حول ولا قوة إلا بك”.

وكانت ريم قد أثارت الجدل مؤخراً، بعد إنتشار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتغزل بالفنان اللبناني ​راغب علامة​، الذي كان متواجداً معها في إحدى المناسبات، ولاحظ المتابعون توتر راغب والإحراج الذي شعر به.

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