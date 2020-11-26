بعد “ترهلات” صافيناز.. “شاهد” كيف بدت فيفي عبده بعد “زوم” لجسدها عن قرب وتصدرت الترند

يبدو أن “ترهلات” الفنانات والراقصات في مصر قد اصبح سباقا جديدا فيما بينهن حيث وجدنه طريقا للشهرة على ما يبدو.

فبعد الضجة الواسعة التي أحدثتها صورة للراقصة صافيناز أظهرت ترهلات جسمها، ها هي فيفي عبده تتصدر التريند هي الأخرى بـ”ترهلاتها” بعد نشرها صورة عن قرب لجسدها.

ونشر مقرب من فيفي عبده صورة حديثةً لها، ظهرت ترتدي عباءة ملّونة.

والصورة التي التقطت عن قرب، أظهرت الجزء الأعلى من جسمها بوضوح، وكأنّها اكتسبت العديد من الكيلوغرامات، وظهرت الترهلات بشكل واضح وبدى بطنها ممتلئا.

هذا ونشرت فيفي عبده عدة مقاطع لها اليوم وأمس ظهرت فيها بشكل عاري، كما اعتادت لتجذب الأنظار إليها.

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واستخدمت في أحد المقاطع خاصية الفلاتر وتغيير الشكل، التي أظهرتها مرة امرأة عجوز شمطاء ومرة أخرى قبيحة بدون أسنان.

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ويشار إلى أنه قبل أيام تصدرت فيفي عبده قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصريحاتها الصادمة عن تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الممثلين، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم “امرأة واحدة لا تكفى” الذي شاركها بطولته النجم أحمد زكي، ما أثار جدلاً واسعًا بين جمهورها.

وكشفت فيفي أن أحد الممثلين الذي كان يجسد شخصية “رجل المطافيء” خلال تصوير مشهد حريق البيت ، تحرش بها إذ قالت:” كان يحملني ثم تحسّس جسدي”، مُتابعة: “اديته قلم عشان أفكّره إن أنا فيفي عبده”.

ويشار إلى أن فيفي عبدة دائمًا ما تثير الجدل بتصريحاتها الخاصة وفيديوهات رقصها التي تشارك جمهورها بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فضلاً عن ظهورها الخاص على تطبيق سناب شات.

وكانت صرحت عبده أنها أصبحت علامة من علامات مصر، وأن الأجانب كما يستمتعون بمشاهدة الآثار الفرعونية فهم يستمتعون بمشاهدة رقصها، كما وصفت نفسها بـ”الصاروخ”، الذي يجوب العالم؛ واعترفت: “أنها تمتلك قصرين صغيرين أحدهما اشتراه زوجها المخرج محمد دراوي”.

وفيفي عبده راقصة شرقية وممثلة مصرية من مواليد 24 أبريل 1953، وُلدتْ لأب يعمل ضابط، رفض دخولها عالمِ الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك،.

تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة التي احترفت التمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني “محمد الديراوي” وأنجبا ابنتهما “هنادي”.

ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي، وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.

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