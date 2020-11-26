استقبال سلطاني عثماني كبير من أردوغان لأمير قطر
استقبال سلطاني عثماني كبير من أردوغان لأمير قطر
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استقبال سلطاني عثماني كبير من أردوغان لأمير قطر وتوقيت الزيارة يشير لأمر هام تستعد له الدولتان

كتب وطن
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أظهرت مقاطع وصور متداولة الاستقبال التركي الحافل والمميز لأمير آل ثاني، عقب وصوله تركيا اليوم، الخميس،  لحضور الاجتماع الـ6 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، وكان باستقباله ، .

 

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو من مراسم الاستقبال لافتة إلى أن هذه القمة “ستكون الـ28 بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، خلال 70 شهراً، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية”.

 

 

من جانبها نشرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، صورا من استقبال أردوغان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أظهرت مدى قوة العلاقة بين الزعيمين.

 

 

هذا وعلق السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة على الاستقبال الحافل لأمير قطر بقوله:”استقبال سلطاني عثماني كبير لزعيم عربي اثبتت الايام صدقه و صداقته للشعب و الجمهورية التركية العظيمة فنعم القائدين و الشعبين و الدولتين اجتمعوا على شرف و عملوا في النهار و نصر الله بهم الحق و اعز بهم الاسلام اللهم احفظ و اميرها و انصر دعاة الخير و الصلاح اردغان و تميم”

 

 

ولفت ناصر الدويلة في تغريدة أخرى له رصدتها (وطن) إلى توقيت الزيارة في ظل التوتر السياسي والأحداث بالمنطقة، يشير إلى أن هناك أمر هام تخطط له تركيا وقطر.

 

 

هذا وأشار الإعلام التركي الرسمي إلى أن العام 2020 “شهد قمتين بارزتين، الأولى خلال زيارة الرئيس أردوغان للدوحة في 2 يوليو، وهي الأولى له خارجياً بعد ظهور جائحة كورونا.

 

ووُصفت الزيارة حينها بالاستثنائية، أما القمة الثانية فكانت في 7 أكتوبر، وكانت أيضاً خلال زيارة عمل أجراها الرئيس أردوغان إلى ، واستمرت ليوم واحد”.

 

ولفت تقرير لقناة TRT إلى “توقيع 52 اتفاقية بين البلدين خلال فترة قياسية بعد تأسيس اللجنة الاستراتيجية المشتركة في 2014، حيث عُقدت 5 اجتماعات، مناصفة بين قطر وتركيا”.

 

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