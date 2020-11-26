أفلامهم وسهراتهم الحمراء بيد الأمن الإماراتي .. محمد بن زايد يجهّز مصيبة لرجال الأعمال السعوديين هذه تفاصيلها

طالب حساب “بدون ظل” -يعرف نفسه بأنّه ضابط في الامن الاماراتي، رجال الأعمال السعوديين المتواجدين في الإمارات بسحب أموالهم واستثماراتهم منها، مؤكداً وجود مخطط للاستيلاء على تلك الأموال.

وكشف “بدون ظل” عن مخطط سعودي إماراتي للاستيلاء على أموال رجال الاعمال السعوديين، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الامارات الشيخ محمد بن زايد والامير محمد بن سلمان يخططان للاستيلاء على أموالكم”.

رجال الاعمال السعوديين المقيمين في الامارات

الشيخ محمد بن زايد والامير محمد بن سلمان

يخططان للاستيلاء على اموالكم . — بدون ظل (@without__shadow) November 26, 2020

وأضاف “بدون ظل”: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الامارات تهم الفساد في انتظاركم، انصحكم بسرعة نقل أموالكم للخارج”.

رجال الاعمال السعوديين المقيمين في الامارات

تهم الفساد في انتظاركم ، انصحكم بسرعة نقل

اموالكم للخارج . — بدون ظل (@without__shadow) November 26, 2020

وتابع: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الامارات، أفلامكم وسهراتكم موجودة لدى جهازنا الأمني لابتزازكم، الدفع أو فضائحكم”.

رجال الاعمال السعوديين المقيمين في الامارات

افلامكم وسهراتكم موجودة لدى جهازنا الامني

لابتزازكم ، الدفع او فضائحكم . — بدون ظل (@without__shadow) November 26, 2020

واستطرد: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الإمارات سيتم اتهامكم في قضايا غسل اموال لابتزازكم، لذا عليكم سرعة نقل اموالكم للخارج”.

رجال الاعمال السعوديين المقيمين في الامارات

سيتم اتهامكم في قضايا غسل اموال لابتزازكم

لذا عليكم سرعة نقل اموالكم للخارج . — بدون ظل (@without__shadow) November 26, 2020

وأكمل: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الإمارات قصوركم ويخوتكم وأملاككم الخاصة، سيتم عرضها في المزاد العلني وستباع بأبخس الأثمان، في حال لم تدفعوا، لذا عليكم سرعة نقل أموالكم للخارج.

رجال الاعمال السعوديين المقيمين في الامارات

قصوركم ويخوتكم واملاككم الخاصة ، سيتم

عرضها في المزاد العلني وستباع بأبخس الاثمان ، في حال لم تدفعوا ، لذا عليكم سرعة

نقل اموالكم للخارج . — بدون ظل (@without__shadow) November 26, 2020

واستكمل: “رجال الأعمال السعوديين المقيمين في الامارات لا تصدقوا أي تطمينات تأتيكم من رئاسة الدولة ملف ابتزازكم تم الانتهاء منه والتنفيذ قريباً”.

رجال الاعمال السعوديين المقيمين في الامارات

لاتصدقوا اي تطمينات تأتيكم من رئاسة الدولة

ملف ابتزازكم تم الانتهاء منه والتنفيذ قريبا . — بدون ظل (@without__shadow) November 26, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد بدء قضايا جنائية بشأن حالات فساد في وزارة الدفاع السعودية.

وقالت الهيئة، إن عددا من الضباط والموظفين المدنيين في الوزارة متورطون فيها، مشيرةً إلى ضبط قضايا فساد في وزارة الدفاع تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة بنحو 328 مليون دولار.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وجهت السلطات تهما بالفساد إلى 51 شخصا على الأقل، بينهم ضباط في وزارة الدفاع ورجال أعمال ومقيمون، ضمن 6 قضايا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية -لم تذكر اسمه- أن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما.

وأجرت الهيئة التحقيق مع 48 شخصا، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة، منهم 3 أجانب.