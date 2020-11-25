“حشوف باسبور للي هتصور معاه”.. نجيب ساويرس يثير موجة غضب واسعة بما قاله عن أزمة محمد رمضان

دخل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على خط أزمة الفنان المصري محمد رمضان والتي أحدثتها صورة له مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام والإعلامي الإماراتي البذيء حمد المزروعي، والتي تسببت بإيقافه عن العمل.

ونشر ساويرس صورة له مع محمد رمضان، معلقاً عليها بالقول في تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن”: “من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان مع المغنى الإسرائيلي ما حصل بقيت ابص علي باسبور أي واحد عايز يتصور معايا !!! المشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره”.

من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان مع المغنى الإسرائيلي ما حصل بقيت ابص علي باسبور اي واحد عايز يتصور معايا !!! المشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره 🤓 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 24, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تغريدة رجل الأعمال المصري معتبرين أن الأمر لا يحتاج إلى وثيقة اثبات لمعرفة الإسرائيليين، وأن الأمر معروف مسبقاً، معتبرين ذلك تبرير من ساويرس لمحمد رمضان.

لا ونبي الموضوع مش محتاج باسبور الموضوع باين زي عين الشمس يعني انا مجرد ما اشوفك حتى لو ما اعرفكش اقول عليك مسيحي

ولعكس وانت مجرد ما تشوفني من غير ما تتكلم معي تعرف اني انا مسلمه من الاخر الخبيس بيبان من الطيب؟ pic.twitter.com/p7G0NB7INz — 🇪🇬Om Masriya💔 (@hnann119) November 24, 2020

طبعااا يا عمي ومين يشهد للعروسة 😂😂 pic.twitter.com/SJoHSBVkkD — Amر Capiتano14⚽🔴✌ (@amr_anwar22) November 24, 2020

فعلا والله غريب فشخ تبقى قاعد وسط شوية إسرائيلين و مشغالين الاغاني بتاعتهم كمان و بترقص و لما يتصور معاك تتفاجاة انهم من إسرائيل الموضوع غريب سيكا — Angeloo (@MahmoudGaber141) November 24, 2020

لما يتم دعوتك لحفلة من اجل افتتاح فرع لشركة في اسرائيل ويتم ارسال طائرة خاصه ليك تقلك الي دبي

وبالتالي كنجم لازم تكون عارف قائمة المدعويين وبالتأكيد حصل تعارف خلال الحفله

لا يمكن بالتالي افتراض حسن النيه

الكلام ده تقوله لو صورة في الشارع

ارحموا عقول الناس علشان ربنا يرحمكم — mohamd (@mohamdbakr621) November 24, 2020

هوعشان انتوا أصحاب اكيدهتدافع بس احب اقولك أن غروره خلاه حتى مااعتذرش مع أن اعتذاره مش هيتقبل المفروض انتوا اللي حواليه تنصحوه بكده بس طالماانت بتتريق يبقى عنده حق في غروره — Samarshady (@Samarshady5) November 24, 2020

وفي وقت سابق، فضح المطرب الإسرائيلي عومير أدام حقيقة الصورة التي جمعته بالفنان المصري محمد رمضان في دبي والتي تسببت في أزمة كبيرة للأخير .

وقال عومير أدام لإذاعة “هداروم” (الجنوب) العبرية إن محمد رمضان كان يعلم أننا إسرائيليي؛ لإن لسياح الإسرائليين خصوصيه أمنية في الإمارات متمثلة بمرافقة حراس شخصيين لنا خشية تعرضنا لأي إعتداء.

واوضح المطرب الإسرائيلي إنه محمد رمضان نسق مع مدير أعمال “عومير” لمقابلته برفقة الإماراتي حمد المزروعي الذي عرفه على الفنان المصري.

وقررت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة أشرف زكي، وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي لحين مثوله إلى التحقيق أول ديسمبر المقبل.

وكانت النقابة وجّهت استدعاءً رسمياً إلى محمد رمضان للتحقيق معه في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة أشرف زكي بصفته نقیبًا للممثلين، حيث ستقوم اللجنة بالتحقیق مع محمد رمضان خلال یومین عقب عودت من السفر.

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