نجيب ساويرس ومحمد رمضان
نجيب ساويرس ومحمد رمضان
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“حشوف باسبور للي هتصور معاه”.. نجيب ساويرس يثير موجة غضب واسعة بما قاله عن أزمة محمد رمضان

كتب Author 2
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دخل رجل الأعمال المصري، ، على خط أزمة الفنان المصري والتي أحدثتها صورة له مع المطرب الإسرائيلي والإعلامي الإماراتي البذيء ، والتي تسببت بإيقافه عن العمل.

 

ونشر ساويرس صورة له مع محمد رمضان، معلقاً عليها بالقول في تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن”: “من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان مع المغنى الإسرائيلي ما حصل بقيت ابص علي باسبور أي واحد عايز يتصور معايا !!! المشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تغريدة رجل الأعمال المصري معتبرين أن الأمر لا يحتاج إلى وثيقة اثبات لمعرفة الإسرائيليين، وأن الأمر معروف مسبقاً، معتبرين ذلك تبرير من ساويرس لمحمد رمضان.

 

وفي وقت سابق، فضح المطرب الإسرائيلي عومير أدام حقيقة الصورة التي جمعته بالفنان المصري محمد رمضان في دبي والتي تسببت في أزمة كبيرة للأخير .

 

وقال عومير أدام لإذاعة “هداروم” (الجنوب) العبرية إن محمد رمضان كان يعلم أننا إسرائيليي؛ لإن لسياح الإسرائليين خصوصيه أمنية في متمثلة بمرافقة حراس شخصيين لنا خشية تعرضنا لأي إعتداء.

 

واوضح المطرب الإسرائيلي إنه محمد رمضان نسق مع مدير أعمال “عومير” لمقابلته برفقة الإماراتي حمد المزروعي الذي عرفه على الفنان المصري.

 

وقررت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة ، وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي لحين مثوله إلى التحقيق أول ديسمبر المقبل.

 

وكانت النقابة وجّهت استدعاءً رسمياً إلى محمد رمضان للتحقيق معه في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة أشرف زكي بصفته نقیبًا للممثلين، حيث ستقوم اللجنة بالتحقیق مع محمد رمضان خلال یومین عقب عودت من السفر.

 

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