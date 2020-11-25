مفاجأة من العيار الثقيل ستقلب حياة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بسبب القتيل السوري في منزلهما

فجر جمال الغيث، محامي السوري محمد الموسى المقتول على يد فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن الجريمة بحق موكله لم تكن بغرض الدفاع عن النفس، لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجنى عليه.

وقال جمال الغيث خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى الأربعاء، إن موكله ضحية وإنه تم إخفاء كل الأدلة من مسرح الجريمة.

وأضاف الغيث أن التحقيقات كانت سرية ولم يتسن لدفاع القتيل تقديم أي مذكرات أو الإطلاع على حيثيات الحكم، لافتًا إلى أن الشهود في القضية تم التأثير عليهم لدفعهم نحو الاختفاء.

وأشار الغيث إلى أن إعفاء فادي الهاشم زوج نانسي عجرم من العقاب جاء لاعتبار الجريمة دفاعا مشروعا بعد تسلل القتيل إلى منزل نانسي عجرم وزوجها، لافتًا إلى تقديم دفاع القتيل بعض النقاط الأخرى خلال نظر القضية أمام محكمة الجنايات.

وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور قد أصدر قراره الظني بحق زوج فادي الهاشم.

ووفقا لتقارير عدة قضى القرار بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما”، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

وقرر قاضي التحقيق الأول ترك فادي الهاشم رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات”.

وتنص “المادة 547″ أنه من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر”.