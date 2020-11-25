رولا يموت وهيفاء وهبي
رولا يموت وهيفاء وهبي
حياتنا

شقيقة هيفاء وهبي تتخطى “التعري الفاضح” وتنشر صورة لم تجرؤ عليها حتى سما المصري!

كتب وطن
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تسببت الأخت غير الشقيقة للفنانة ، في موجة غضب واسعة عقب تخطيها كل الحدود ونشرها صورة عارية لا تختلف عن نجمات البورنو في شيء.

 

هذه المرة خرجت رولا يموت ونشرت على حسابها بانستجرام صورة هي الأوقح من بين صورها الفاضحة، ظهرت فيها عارية وبالكاد تستر منطقتها الحساسة.

 

وتعتذر (وطن) عن نشر هذه الصور مراعاة لمتابعينا الأجلاء نظرا لما تحتويه من مشاهد خادشة تتنافى مع الذوق العام وآدابه.

 

ودائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت حدود الجرأة بأشواط، وتواصل نشر صوراً فاضحة تعرض من خلالها جسدها العاري أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا.

 

ولا تخجل يموت من نفسها، ولا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لهاو يومياً، وتواصل عرض جسدها.

 

وسبق أن نشرت صورا فاضحة ظهرت فيها عارية الصدر تماما وقد وضعت فقط شيء أشبه بالريشة الصغيرة على مقدمة صدرها، كما نشرت صورة أخرى تعمدت فيها إبراز ثدييها بشكل فاضح.

 

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