شقيقة لجين الهذلول تكشف تفاصيل كارثية عن “أسلوب همجي” يستخدم مع أختها كي تفقد عقلها ويُغلق الملف

كشفت “علياء” شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، تفاصيل كارثية صادمة عن أسلوب وصفته بـ”بالهمجي” يستخدم مع أختها داخل المعتقل حتى تصاب بالجنون وذلك بعد دخولها في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين.

علياء الهذلول التي كشفت أن محكمة الرياض قررت في جلستها اليوم، الأربعاء، إحالة ملف قضية لجين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب، كشفت في تغريدة أخرى عن تفاصيل صادمة بشأن وضع أختها داخل المعتقل.

وقالت علياء في تغريدتها التي رصدتها (وطن) إن الحالة الصحية المتدهورة للجين كانت صادمة جدا ومخيفة.

كانت الحالة الصحية المتدهورة للجين جدًا صادمة ومخيفة. توضح أنها قامت بإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين منذ 26 اكتوبر. بعدها تم استخدام اسلوب همجي لإضعافها أكثر فأكثر وذلك بإيقاظها كل ساعتين خلال الليل والنهار أملا ان يقودها ذلك للجنون. مملكة الرحمة والانسانية — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) November 25, 2020

وتابعت:”وتوضح أنها قامت بإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين منذ 26 اكتوبر، بعدها تم استخدام اسلوب همجي لإضعافها أكثر فأكثر وذلك بإيقاظها كل ساعتين خلال الليل والنهار أملا ان يقودها ذلك للجنون.”

وكانت علياء الهذلول، أعلنت اليوم أن محكمة الرياض قررت إحالة ملف قضية لجين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب.

وقالت علياء، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنه “بعد تقريبا 3 سنوات من الاعتقال، وسنة من بداية محاكم لجين، أصدر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض هذا اليوم قراره بعدم الاختصاص وتم تحويل ملف لجين إلى محكمة الإرهاب”.

وتابعت علياء بالقول: “خلال المحاكمة اليوم، قامت لجين بقراءة دفوعها والمكونة من أربع صفحات. ورغم حالتها الصحية وصعوبة التحدث ومقاطعة القاضي لها عدة مرات، استطاعت أن تقدم دفوعها كاملة للقاضي”.

وقبل أيام علقت علياء على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بشأن قضية شقيقتها.

وقالت علياء في تغريدة عبر حسابها بتويتر خلال تعليقها على مقابلة الجبير على قناة سكاي نيوز (Sky News) “مت من الضحك من رد الجبير عن لجين: معتبرا لجين James Bond (الذي) أخذ أموالا من قوات خارجية وأعطاها لقوات معادية”.

من جهتها قالت لينا الهذلول، شقيقة المعتقلة، “أعتقد أن لجين تتعرض لضغوط للإدلاء باعترافات كاذبة”.

ويواصل نشطاء ومنظمات حقوقية مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلة لجين في ظل استمرارها في الإضراب عن الطعام طلبا لحريتها.

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