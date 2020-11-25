“شاهد” مسؤول إسرائيلي بارز مستنكرا غضب المصريين من محمد رمضان: “لماذا لا تأخذوا الإمارات قدوة؟”

علقت إسرائيل على الجدل الكبير الدائر بشأن صورة الفنان المصري محمد رمضان، مع المطرب الإسرائيلي عومير آدم في دبي والتي أحدثت موجة غضب عارمة في مصر وصدر قرار بمحاكمة رمضان على خلفية ذلك.

صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال بمواقع التواصل، نشرت مقطعا مصورا لـ “يؤور بن دور” مدير إدارة مصر بوزارة الخارجية الإسرائيلية، يستنكر فيه هذا الغضب الكبير من المصريين تجاه محمد رمضان.

وقال المسؤول الإسرائيلي في المقطع الذي رصدته (وطن):”بصراحة مش هقول اننا محبطين لكننا مستغربين، حاجة غريبة ومضحكة ان مجرد صورة مع شخص إسرائيلي بتسبب كل الهيصة والضجة الإعلامية دي”

وتابع:”لحد إمتى كل الناس دول اللي بيعارضوا أي علاقة مع إسرائيل هيفضلوا متمسكين بالشعارات دي اللي مفيهاش فايدة؟”

وطالب يؤور بن دور المصريين والعرب بالاقتداء بالإمارات والبحرين في التطبيع مع الكيان المحتل، وانتهاج أسلوب عيال زايد في التعامل مع الإسرائيليين كما ظهر مؤخرا.

وكتبت الصفحة على الفيديو: “هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الاسرائيلي تثير القلق أو الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من ايه؟ احنا في سنة 2020. فوقوا. اصحوا. ايه النوم في العسل دا؟”.

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت في اجتماعها أمس الاثنين، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.

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