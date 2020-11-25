“شاهد” ريم النجم في ورطة بعد تسريب هذا الفيديو الفاضح وهي ترقص بدلع وتثير غضباً واسعاً

أثارت الاعلامية الكويتية ذات الأصول السعودية، ريم النجم جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقطع فيديو لها وهي تتراقص وتتمايل بطريقة جريئة على طريقة مشهورة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني.

وظهرت ريم النجم بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أزرقاً طويلاً، يُظهر شكل جسدها بوضوح لشدة التصاقه بها، وتتراقص وتتدلع، ما دفع ناشر الفيديو إلى تذكيرها بعبارتها المشهورة “أنا ماني هند القحطاني”، في إشارة إلى أن ماتقدمه ليس مبتذلاً كما تفعل هند.

وتصدر هاشتاج #ريم_النجم التريند الأعلى عبر “تويتر”، سخر خلاله المغردون مما حدث لها، واعتبروه عقاباً إلهياً بعد سخريتها وشماتتها بهند القحطاني.

#ريم_النجم تعليقات تطال ريم النجم بعد مقطع ظهرت فيه تتمايل مما ذكر المغردين بكلام قالته في وقت سابق. pic.twitter.com/xgAF88hdh4 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) November 25, 2020

#ريم_النجم سبحان الله من عاب ابتلى … اللهم لا تجعلنا من الشامتين ☹️ — منال العبدالله (@M__9921) November 25, 2020

#ريم_النجم

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سهل جداً اني اعزم شخص واصوره بنيه طيبه وبالنهايه انشر له مقطع بمسمّى فضيحة وفيه فرق بين اللي تصور نفسها وهي ترقص وتتفصّخ وفرق بين اللي يخططون لها ويصورونها عشان تنفضح هذي ما تسمّى فضيحة ولا تستهينون بأعراض الناس — عزوز (@fast_azoz) November 25, 2020

#ريم_النجم #هند_القحطاني

وجهان لعمله فاسده — عبدالله الـ ـشـ ـمـ ـري (@abdullh1408a) November 25, 2020

بعيداً عن كل شي الشماته موب زينه حتى لو كانت بشخص تنظرون له بأنه فاسد ، فاشل ، دون المستوى راح تبتلى راح تبلى بما تشمت فيه #ريم_النجم — جمانة (@gomana15h) November 25, 2020

#ريم_النجم

أحس المشاهير بيوتهم من زجاج وأسرارهم مكشوفة للعامة لأنهم مشاهير وأي أحد يبغا يتصيد عليهم الأخطاء من كذا لازم يكونوا حذرين من الصديق قبل العدو ومن القريب قبل البعيد — 🔸 (@mon69826162) November 25, 2020

وعقب انتشار المقطع، علقت ريم النجم بمنشور عبر “سناب شات” قالت فيه: “اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي ولا حول ولا قوة إلا بك”.

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وسبق أن ريم النجم أحد مُعجبيها، والذي التقط لها صورة عفوية وقام بنشرها، ووجهت له رسالة لاذعة نصحته خلالها بمُتابعة السعودية هند القحطاني.

وقالت الاعلامية ريم النجم بفيديو نشرته عبر “انستجرام”: “إلى الشخص اللي صورني اللقطة في المندرة، سأقول لك أمراً واحداً، إذا أردت هذا المحتوى فهناك أناس أخرى تقدمه لك، أنا ريم النجم ولست هند القحطاني”.

وتابعت ريم النجم: “مخك وسخ، ويرى هذه الأشياء، وأنا لست أسيئ إلى هند القحطاني، فكل إنسان لديه قناعاته وأفكاره، ولو أردت أنا أن أخرج للناس بهذا الشكل لن أخاف من أحد، وسيتكلم الناس عني، ولكني لا أحب أن أرى نفسي بهذه الصورة، سأشمئز من نفسي”.

الفاشينستا الكويتية ريم النجم: "إذا تدور هذاك المحتوى لاتتابعني، لأني ريم النجم مو هند القحطاني". pic.twitter.com/etEGCBX7HC — Celebs World (@Celebrities_Wo) November 6, 2020

كما أثارت ريم النجم جدلاً واسعاً بعدما تغزلت بالفنان اللبناني راغب علامة بطريقة جريئة.

وظهرت ريم النجم بفيديو حينها وهي في إحدى المناسبات التي جمعتها بالفنان اللبناني. وهي تعبر عن فرحتها وحبها الشديد بلقائه.

وأعادت ريم النجم نشر الفيديو عبر “سناب شات” وهي تقول: “مع النجم الجميل راغب علامة، هل تصدق أنني حين رأيتك ارتفعت حرارة جسمي، فرصة جميلة جدا أنني قابلتك ورأيتك، وفعلاً أحلى مفاجأة”.

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