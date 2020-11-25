ريم النجم
ريم النجم
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“شاهد” ريم النجم في ورطة بعد تسريب هذا الفيديو الفاضح وهي ترقص بدلع وتثير غضباً واسعاً

كتب Author 2
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أثارت الاعلامية الكويتية ذات الأصول ، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقطع فيديو لها وهي تتراقص وتتمايل بطريقة جريئة على طريقة مشهورة السوشيال ميديا السعودية .

 

وظهرت ريم النجم بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً أزرقاً طويلاً، يُظهر شكل جسدها بوضوح لشدة التصاقه بها، وتتراقص وتتدلع، ما دفع ناشر الفيديو إلى تذكيرها بعبارتها المشهورة “أنا ماني هند القحطاني”، في إشارة إلى أن ماتقدمه ليس مبتذلاً كما تفعل هند.

 

 

وتصدر هاشتاج #ريم_النجم التريند الأعلى عبر “تويتر”، سخر خلاله المغردون مما حدث لها، واعتبروه عقاباً إلهياً بعد سخريتها وشماتتها بهند القحطاني.

 

وعقب انتشار المقطع، علقت ريم النجم بمنشور عبر “” قالت فيه: “اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي ولا حول ولا قوة إلا بك”.

 

 

وسبق أن ريم النجم أحد مُعجبيها، والذي التقط لها صورة عفوية وقام بنشرها، ووجهت له رسالة لاذعة نصحته خلالها بمُتابعة السعودية هند القحطاني.

 

وقالت الاعلامية ريم النجم بفيديو نشرته عبر “انستجرام”: “إلى الشخص اللي صورني اللقطة في المندرة، سأقول لك أمراً واحداً، إذا أردت هذا المحتوى فهناك أناس أخرى تقدمه لك، أنا ريم النجم ولست هند القحطاني”.

 

وتابعت ريم النجم: “مخك وسخ، ويرى هذه الأشياء، وأنا لست أسيئ إلى هند القحطاني، فكل إنسان لديه قناعاته وأفكاره، ولو أردت أنا أن أخرج للناس بهذا الشكل لن أخاف من أحد، وسيتكلم الناس عني، ولكني لا أحب أن أرى نفسي بهذه الصورة، سأشمئز من نفسي”.

 

كما أثارت ريم النجم جدلاً واسعاً بعدما تغزلت بالفنان اللبناني بطريقة جريئة.

 

وظهرت ريم النجم بفيديو حينها وهي في إحدى المناسبات التي جمعتها بالفنان اللبناني. وهي تعبر عن فرحتها وحبها الشديد بلقائه.

 

وأعادت ريم النجم نشر الفيديو عبر “سناب شات” وهي تقول: “مع النجم الجميل راغب علامة، هل تصدق أنني حين رأيتك ارتفعت حرارة جسمي، فرصة جميلة جدا أنني قابلتك ورأيتك، وفعلاً أحلى مفاجأة”.

 

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