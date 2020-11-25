ليلى غفران تشمت بأزمة محمد رمضان بعد صوره مع اسرائليين
Videoحياتنا

“شاهد” الفنانة المغربية ليلى غفران تشمت بورطة محمد رمضان .. ما علاقة ابنتها المقتولة!؟

كتب وطن
0

أبدت الفنانة المغربية شماتتها بالورطة الكبيرة التي وضع نفسه فيها الفنان المصري بعد صوره مع اسرائيليين في دبي .

وقالت ليلى غفران عبر “فيس بوك”: “لما طلع تسلق في التشهير بالاموات في مسلسله إللي أنا بسميه إبن حرام يدور الزمن ويقع في كارثة لن تغتفر وتوضح بأنه كما توقعت كما تدين تدان ده حق إللي راحو الانسان مش فلوس وشهرة وبس الإنسان أخلاق وثقافه أولا مش كل ماتغلط تبرر بانك ما كنتش عارف للأسف المصيبة أكبر”.

يذكر ان ليلى غفران اتهمت مسلسل محمد رمضان () بالمتاجرة بقضية مقتل ابنتها والإساءة إليها والتشكيك في حكم المحكمة الذي أدان القاتل.

وأضافت أن العمل يصنع أبطالا على حساب الغير ويدين القضاء ويشكك في نزاهته ويبرئ متهما أدانته محكمتان.

وقالت في حينه: إنها تعيش حالة نفسية سيئة بسبب المسلسل.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“حشوف باسبور للي هتصور معاه”.. نجيب ساويرس يثير موجة غضب واسعة بما قاله…

حياتنا

المطرب الإسرائيلي الذي احتضنه محمد رمضان يفضحه مع حمد المزروعي ويكشف سرّ الصورة التي…

حياتنا

محمد رمضان لم يكن المنبطح الأول.. “شاهد” فضيحة مريم حسين خلال مقابلة مع…

حياتنا

محمد رمضان يهين الجزائر: “شعب لا هو راجل ولا هو ستّ .. وقسماً بالله نخطف رئيسكم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.