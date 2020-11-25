“شاهد” الفنانة المغربية ليلى غفران تشمت بورطة محمد رمضان .. ما علاقة ابنتها المقتولة!؟

أبدت الفنانة المغربية ليلى غفران شماتتها بالورطة الكبيرة التي وضع نفسه فيها الفنان المصري محمد رمضان بعد صوره مع اسرائيليين في دبي .

وقالت ليلى غفران عبر “فيس بوك”: “لما طلع تسلق في التشهير بالاموات في مسلسله إللي أنا بسميه إبن حرام يدور الزمن ويقع في كارثة لن تغتفر وتوضح بأنه كما توقعت كما تدين تدان ده حق إللي راحو الانسان مش فلوس وشهرة وبس الإنسان أخلاق وثقافه أولا مش كل ماتغلط تبرر بانك ما كنتش عارف للأسف المصيبة أكبر”.

يذكر ان ليلى غفران اتهمت مسلسل محمد رمضان (ابن حلال) بالمتاجرة بقضية مقتل ابنتها والإساءة إليها والتشكيك في حكم المحكمة الذي أدان القاتل.

وأضافت أن العمل يصنع أبطالا على حساب الغير ويدين القضاء ويشكك في نزاهته ويبرئ متهما أدانته محكمتان.

وقالت في حينه: إنها تعيش حالة نفسية سيئة بسبب المسلسل.