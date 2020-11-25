حرس السواحل القطري يستنفر بعد اختراق مفاجئ للمياه القطرية من دول الحصار ورد فعل سريع بالوقت المناسب

استنفر سلاح حرس السواحل القطري ضد زورقين تابعين لإحدى دول الحصار اخترقا المياه القطرية، وقاما بالتعرض لهما وإيقافهما.

من جانبها قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأربعاء، إن حرس السواحل القطري أوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني.

وزارة الداخلية: دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحلhttps://t.co/OM4Jx0DfGB — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 25, 2020

وأوضحت الوزارة أنه في تمام الساعة 13:00 ظهرا، خلال مشاركة زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية بإيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما.

وزعم البيان البحريني بأن هذا التصرف “يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي”.

وأضاف أن الزورقين البحرينيين استكملا بعد الحادث حركتهما.

وأشارت الداخلية البحرينية إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها، حسب زعمها.

وتشارك البحرين كل من السعودية والإمارات ومصر حصارا جائرا ضد قطر منذ عام 2017، بزعم دعمها للإرهاب وهو ما نفته الدوحة شكلا وموضوعا أكثر من مرة مؤكدة أن هذا الحصار هدفه تقويض سيادتها وهو أمر مرفوض تماما.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك