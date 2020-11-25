سلاح حرس السواحل القطري
سلاح حرس السواحل القطري
الهدهد

حرس السواحل القطري يستنفر بعد اختراق مفاجئ للمياه القطرية من دول الحصار ورد فعل سريع بالوقت المناسب

كتب وطن
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استنفر ضد زورقين تابعين لإحدى دول الحصار اخترقا المياه القطرية، وقاما بالتعرض لهما وإيقافهما.

 

من جانبها قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأربعاء، إن حرس السواحل القطري أوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني.

 

 

وأوضحت الوزارة أنه في تمام الساعة 13:00 ظهرا، خلال مشاركة زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية بإيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما.

 

وزعم البيان البحريني بأن هذا التصرف “يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي”.

 

وأضاف أن الزورقين البحرينيين استكملا بعد الحادث حركتهما.

 

وأشارت الداخلية البحرينية إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها، حسب زعمها.

 

وتشارك البحرين كل من والإمارات ومصر حصارا جائرا ضد قطر منذ عام 2017، بزعم دعمها للإرهاب وهو ما نفته الدوحة شكلا وموضوعا أكثر من مرة مؤكدة أن هذا الحصار هدفه تقويض سيادتها وهو أمر مرفوض تماما.

 

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